Забрањено пилеће месо из БиХ због болести у Карановцу

15.03.2026
Извоз пилећег меса из БиХ у ЕУ привремено је обустављен прије неколико дана, због појаве птичјег грипа на фарми у Петрову.
Велибор Поповић, предсједавајући Координационог одбора перадара БиХ навео је да је 26. фебруара забрањен извоз пилетине у земље Европске уније.
"Произвођачима пилетине ће велика количина меса остати у БиХ. Већ до сада је хиљаду и по тона остало, тако да су произвођачи веома погођени овом одлуком", истакао је Поповић, гостујући у Јутарњем програму РТРС-а.
Додао је да се генерално највише меса извози у Хрватску.
"Тренутно се сналазимо свако на свој начин, није затворена граница са Србијом, а то нам много значи. Свјеже месо остаје на нашем тржишту, а дио замрзавамо које ћемо онда извозити", навео је Поповић.
Напоменуо је да је због ових мјера вишемилионска штета у перадарству.
"Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске обећало нам је помоћ, ми смо им захвални на подршци", истакао је Поповић.
Тренутно је на снази и забрана извоза свјежег пилећег меса према земљама ЕУ, која би у најбољем случају могла потрајати 30 дана.
"У првој половини априла надам се да ћемо са ЕУ овај проблем ријешити", поручио је Поповић.
Фарма живине у насељу Карановац, општина Петрово, постала је жариште птичјег грипа, потврђено је из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Одмах су, у сарадњи са локалним кризним центром, Републичком управом за инспекцијске послове и ветеринарским организацијама, проведене све прописане мјере за сузбијање и контролу болести.
