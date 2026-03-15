Logo
Large banner

Забрањено пилеће месо из БиХ због болести у Карановцу

Аутор:

АТВ

15.03.2026

17:35

Коментари:

0
Извоз пилећег меса из БиХ у ЕУ привремено је обустављен прије неколико дана, због појаве птичјег грипа на фарми у Петрову.

Велибор Поповић, предсједавајући Координационог одбора перадара БиХ навео је да је 26. фебруара забрањен извоз пилетине у земље Европске уније.

"Произвођачима пилетине ће велика количина меса остати у БиХ. Већ до сада је хиљаду и по тона остало, тако да су произвођачи веома погођени овом одлуком", истакао је Поповић, гостујући у Јутарњем програму РТРС-а.

Милионска штета

Додао је да се генерално највише меса извози у Хрватску.

"Тренутно се сналазимо свако на свој начин, није затворена граница са Србијом, а то нам много значи. Свјеже месо остаје на нашем тржишту, а дио замрзавамо које ћемо онда извозити", навео је Поповић.

Напоменуо је да је због ових мјера вишемилионска штета у перадарству.

"Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске обећало нам је помоћ, ми смо им захвални на подршци", истакао је Поповић.

Забрана најмање 30 дана

Тренутно је на снази и забрана извоза свјежег пилећег меса према земљама ЕУ, која би у најбољем случају могла потрајати 30 дана.

"У првој половини априла надам се да ћемо са ЕУ овај проблем ријешити", поручио је Поповић.

Фарма живине у насељу Карановац, општина Петрово, постала је жариште птичјег грипа, потврђено је из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Одмах су, у сарадњи са локалним кризним центром, Републичком управом за инспекцијске послове и ветеринарским организацијама, проведене све прописане мјере за сузбијање и контролу болести.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

piletina

ptičji grip

pileće meso

Evropska unija

Европска унија

EU

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Да ли најновија одлука моћника доноси појефтињење горива

Економија

Да ли најновија одлука моћника доноси појефтињење горива

1 ч

0
Технолошки гигант масовно отпушта раднике

Економија

Технолошки гигант масовно отпушта раднике

4 ч

0
Катанац врата капија

Економија

Банкрот за банкротом, све више фирми принуђено да стави кључ у браву

1 д

0
Слаб тренд на глобалном тржишту: Пале цијене злата

Економија

Слаб тренд на глобалном тржишту: Пале цијене злата

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

38

Нападнута америчка војна база у Багдаду

18

33

Дарко и пријатељи се окупили око слике његовог брата: ''Ја те носим у срцу рођени мој..''

18

19

Српској пјевачици отказала страна тијела

18

17

Велики пожар у Трнову, ватрогасце чека бесана ноћ

18

14

Додик: Српска је снажна колико су јаке породице и жене које чувају наше вриједности

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner