Мадона промијенила лични опис: Затегнутим лицем изазвала лавину реакција

Аутор:АТВ
Краљица попа, Maдона изненадила је публику појавивши се на забави у Западном Холивуду, гдје је извела пјесме с надолазећег албума "Исповијест на плесном подијуму: Други дио". Захваљујући младоликом изгледу постала је тема коментара на друштвеним мрежама.
Лице је у потпуности затегла, а многи је сада пореде с њеном колегицом Kајли Миног.
"Дошла је у операциону салу и показала фотографију Kајли Миног", "Поново изгледа као када је снимала 4 Минуте'", "Попут лутке", "Примјер одлично урађених пластичних операција", неки су од коментара.
completamente chocado nessas fotos sem tratamento da madonna ontem na festa do club confessions II
Изазвала је одушевљење присутних појавиши се за Ди Џеј пултом и казала:
"Здраво, дјецо, мама је овдје да вас спаси. Јесте ли спремни плесати за мене? Хајде, нађимо се на плесном подију. У реду, идемо гејеви, хајде! Немојте ме разочарати, гејеви".
Присутнима је поручила да требају спустити мобителе, подићи руке и уживати у музици, преноси Кликс
Don't want a repeat of Coachella - mother Madonna wants phones down and hands UP 🙌🏼 #madonna #hollywood
Она је недавно најавила да ће 3. јула објавити албум "Исповијест на плесном подијуму: Други дио", 21 годину након оригинала "Исповијест на плесном подијуму".
