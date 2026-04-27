Мајка јој стављала перике и шминкала од малих ногу: На њој згрнула силне новце, а ево како данас изгледа

Аира Мери Браун прославила се љепотом још као шестомјесечна беба, а њена мајка наишла је на осуду јавности јер ју је гурала у свијет моделинга од рођења.
Аира Мери Браун прославила се још као шестомјесечна беба, када је освојила срца јавности својим великим плавим очима, дугим трепавицама и плавим локницама. Сви су јој тепали како неодољиво подсјећа на лутку.
Љепота јој је донијела популарност преко ноћи па је зарађивала као заштитно лице бројних дјечјих кампања и реклама. Имала је четири године када је почела да шета модном пистом. До осме године снимила је четири филма.
Звали су је најљепшом бебом на свијету, а њени родитељи су је често пријављивали на дјечја такмичења у љепоти. Аира Мери би увијек била или побједница или међу првима на листи.
Како је расла, тако је њен изглед постајао "обичан". И даље је била врло лијепа, али не толико да је јако одскакала од већине друге дјеце. Зато је њена мајка почела да свакодневно шминка кћерку, ставља јој перике и облачи у скупоцјену и гламурозну одјећу. Јавност ју је критиковала јер је оптеретила малену и украла јој дјетињство.
С временом је њена слава избледела и сада живи нормалним животом. Данас има 15 година, труди се да остане у моделингу. Медији су говорили да је на врхунцу славе зарађивала више од 10 милиона долара годишње. Иако је још малољетна, Аира жели да буде глумица када одрасте.
