Мајка јој стављала перике и шминкала од малих ногу: На њој згрнула силне новце, а ево како данас изгледа

27.04.2026 21:12

Мајка јој стављала перике и шминкала од малих ногу: На њој згрнула силне новце, а ево како данас изгледа
Аира Мери Браун прославила се љепотом још као шестомјесечна беба, а њена мајка наишла је на осуду јавности јер ју је гурала у свијет моделинга од рођења.

Аира Мери Браун прославила се још као шестомјесечна беба, када је освојила срца јавности својим великим плавим очима, дугим трепавицама и плавим локницама. Сви су јој тепали како неодољиво подсјећа на лутку.

Љепота јој је донијела популарност преко ноћи па је зарађивала као заштитно лице бројних дјечјих кампања и реклама. Имала је четири године када је почела да шета модном пистом. До осме године снимила је четири филма.

Аира Мери Браун
Аира Мери Браун

Звали су је најљепшом бебом на свијету, а њени родитељи су је често пријављивали на дјечја такмичења у љепоти. Аира Мери би увијек била или побједница или међу првима на листи.

Мајка је "форсирала" у свијет моделинга

Како је расла, тако је њен изглед постајао "обичан". И даље је била врло лијепа, али не толико да је јако одскакала од већине друге дјеце. Зато је њена мајка почела да свакодневно шминка кћерку, ставља јој перике и облачи у скупоцјену и гламурозну одјећу. Јавност ју је критиковала јер је оптеретила малену и украла јој дјетињство.

Аира Мери Браун
Аира Мери Браун

Израсла у љепотицу

С временом је њена слава избледела и сада живи нормалним животом. Данас има 15 година, труди се да остане у моделингу. Медији су говорили да је на врхунцу славе зарађивала више од 10 милиона долара годишње. Иако је још малољетна, Аира жели да буде глумица када одрасте.

