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''ПСС-у смета да Пискавица добије вртић''

Аутор:

АТВ
07.06.2026 20:22

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Дјечак и дјевојчица сједе на столицама у вртићу.
Фото: АТВ

Градски одбор СНДС-а Бањалука саопштио је да раде на томе да Пискавица добије вртић за педесеторо дјеце, али да их због тога прозивају из Покрета Сигурна Српска (ПСС).

"У ПСС-у су се, вјеровали или не, нашли да прозивају оне који сређују објекат у Пискавици у коме би требало да буде отворен вртић за педесеторо дјеце. Тврде да је ријеч о `радовима без иједног папира`. Исти онај ПСС чији градоначелник три пута отвара један те исти вртић", кажу у бањалучком одбору СНСД-а.

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Подсјетили су и да је радове градоначелника на изградњи шеталишта уз Врбас зауставила инспекција јер нису постојале дозволе.

За хајдучију, додали су, прозивају они који су код `Меркатора` и `Екватора` почели да граде кружне токове без дозволе.

"Да ли парк код `Делте` има све неопходне папире и како је могуће да о нерегуларностима причају они који расписују тендере за споменике који су већ изграђени, док у исто вријеме у Градској управи запошљавају раднике без конкурса?", питају у СНСД-у Бањалука.

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Док ПСС држи лекције о папирима, из бањалучког одбора СНСД-а су истакли да раде на томе да Пискавица коначно добије вртић.

"А нека се не брину, успут ћемо, заједно са грађанима, покосити и сва игралишта која град није стигао да покоси, иако му је то посао", навели су из Градског одбора СНСД-а Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

СНСД

Покрет Сигурна Српска

Вртић

Бањалука

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