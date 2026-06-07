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Бањалучка улица мијења име

Аутор:

АТВ
07.06.2026 18:29

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Улица Ивана Кукуљевића, бањалучка улица мијења име
Фото: Гугл Мапе

Бањалука би ускоро могла добити улицу са именом Здравка Божића, а о томе ће одлучивати одборници на наредној сједници Скупштине града.

Ријеч је о приједлогу да се преименује Улица Ивана Кукуљевића која се налази у Мјесној заједници Петрићевац, а иницијативу за промјену назива покренули су 20. јула 2023. године становници ове улице, који су предложили да она убудуће носи име Здравка Божића.

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Улица тренутно носи име по Ивану Кукуљевићу Сакцинском, хрватском политичару, књижевнику и историчару из 19. вијека, познатом по томе што је био један од првих посланика који је у Хрватском сабору говорио на хрватском језику и значајној улози у илирском покрету.

Према образложењу приједлога, Здравко Божић био је погинули борац Војске Републике Српске током Одбрамбено-отаџбинског рата. Одрастао је и живио у тој улици, а погинуо је 1992. године на Кострешу у 22. години живота, учествујући у борбама на Коридору живота.

Током ратних дејстава одликован је Медаљом заслуга за народ.

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Иницијативу су подржале Борачка организација Града Бањалука и Градска организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила, као и градско Одјељење за борачко-инвалидску заштиту.

Комисија за давање приједлога назива улица, насеља и тргова је на сједници одржаној 9. марта ове године једногласно прихватила приједлог да улица добије ново име.

Како је наведено, испуњени су сви услови прописани градском одлуком о одређивању и обиљежавању назива улица и тргова, па је приједлог упућен у скупштинску процедуру, преноси "БЛ Портал".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

Улица Ивана Кукуљевића

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