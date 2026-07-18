Бернс: Српском патријарху омогућити да слободно улази на Косово

Аутор:АТВ редакција
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Савјетник америчког предсједника за духовна питања пастор Марк Бернс позвао је Приштину да трајно гарантује Његовој светости патријарху српском Порфирију и Српској православној цркви (СПЦ) несметан приступ манастирима, црквама, свештенству и вјерницима на Косову и Метохији и да патријарха не третирају као политичку пријетњу.
Он је подсјетио да је током његове недавне посјете Србији и Републици Српској имао велику част да прати патријарха Порфирија у Пећку патријаршију и Манастир Високи Дечани.
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"Пећка патријаршија није само још једно вјерско мјесто. Она је древно духовно и историјско сједиште СПЦ. Његовој светости треба омогућити да слободно улази на Косово како би обављао своје пастирске дужности, посјећивао вјернике и молио се у историјским манастирима своје цркве. Не треба га третирати као политичку пријетњу нити га приморавати да савладава непотребне политичке препреке само да би посјетио свети духовни дом вјерника СПЦ", навео је Бернс на "Иксу".
Он је, у објави коју је подијелила и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, указао да би требало преиспитати сваки захтјев да српски патријарх мора да најави своју посјету овим манастирима 72 часа унапријед.
"Никада више не би смио да буде спријечен да уђе на Косово како би се молио, служио свом народу или посјетио древне светиње повјерене СПЦ. Раније забране уласка са правом су изазвале озбиљну међународну забринутост због кршења вјерских слобода", рекао је Бернс.
Он је напоменуо да ово није изјава против албанског народа, муслиманске заједнице или народа на Косову, већ позив на правичност, достојанство, међусобно поштовање и вјерску слободу за све.
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Пастор Бернс захвалио је америчком предсједнику Доналду Трампу и државном секретару Марку Рубију за бригу за хришћане и вјерске слободе, подсјетивши да је након његове посјете Србији и Републици Српској амерички Стејт департмент отворио дипломатске разговоре са Србијом о томе да се Косово позове на одговорност због лошег поступања према хришћанима, укључујући и православне Србе.
"Као духовни дипломата и духовни савјетник предсједника САД Доналда Трампа, дубоко сам им захвалан. Посебно сам захвалан на пажњи која се посвећује српској хришћанској заједници, СПЦ и заштити њене свете баштине", објавио је Бернс.
Он је указао да и хришћани и муслимани морају бити слободни да исповиједају своју вјеру.
"Сваки вјерски поглавар мора бити у могућности да брине о својим вјерницима без дискриминације, застрашивања или непотребних препрека. С поштовањем позивам власти у Приштини да трајно гарантују српском патријарху и СПЦ несметан приступ њиховим манастирима, црквама, свештенству и верницима", рекао је Бернс.
Он је истакао да вјерска слобода не смије зависити од етничке припадности, политике или спорних граница, а света мјеста морају остати мјеста молитве, исцјељења, помирења и мира.
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"Као духовни дипломата, наставићу да се залажем за српске хришћане, албанске муслимане и сваку невину особу која жели да се Богу моли у миру. Само кроз вјеру, љубав, међусобно поштовање и искрен дијалог ране из прошлости могу истински почети да зарастају", рекао је Бернс, преноси "Срна".
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