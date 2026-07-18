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Најављено пооштравање мјера: Букти афричка куга свиња у Хрватској

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 12:10

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Свиња
Фото: Pixabay

У Хрватској је најављено пооштравање мјера на сузбијању афричке куге свиња. Ову мјеру најавио је министар пољопривреде, шумарства и рибарства Хрватске Давид Влајчић након што је закључно са јучерашњим даном потврђено 89 случајева ове болести.

Од овог броја, 44 случаја потврђена су у Осјечко-барањској, а 45 у Вировитичко-подравској жупанији.

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Само јуче регистровано је 12 нових случајева, а до сада су еутаназиране 2.822 свиње.

Влајчић је на конференцији за новинаре рекао да се и даље биљеже случајеви грубог кршења прописа упркос томе што је од 2023. године у сузбијање ове болести уложено више од 50 милиона евра.

Он је издвојио јучерашњи случај у Јалжабету, гдје је локални ветеринар спријечио испоруку више од 300 свиња без прописаних идентификационих ознака, допремљених из Славоније.

Подсјетио је и на недавни случај илегалног држања великог броја необиљежених свиња у Горском Котару.

Влајчић је указао на то да управо такви поступци представљају једну од највећих пријетњи ефикасном сузбијању афричке куге свиња.

Говорећи о посљедицама ширења болести по привреду, Влајчић је упозорио да се прстен заразе приближава највећим производним системима.

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– Наш циљ је еутаназирати што мање животиња и спасити што је могуће већи дио домаће производње – рекао је Влајчић.

Најављен је и појачан ангажман ловаца у смањењу броја дивљих свиња на најугроженијим подручјима, те усмјеравање ветеринарских инспекцијских надзора према домаћинствима са највећим процијењеним ризиком.

(Срна)

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Тагови :

Хрватска

Афричка куга свиња

свиње

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