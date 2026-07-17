Туриста у Црној Гори резервисао мјесто на плажи тепихом: ''То се Аладин паркирао''

Несвакидашња сцена снимљена је на плажи у Пржну када је један туриста покушао да "резервише" свој кутак на песку остављањем тепиха.

Током љетне сезоне у Црној Гори често се води расправа око остављања пешкира, простирки и других ствари на плажама како би се унапријед заузело мјесто. Док неки купачи то виде као уобичајен начин да себи обезбиједе простор, други сматрају да је таква пракса неправедна према људима који долазе на плажу у том тренутку.

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Овога пута пажњу је привукао случај из Пржна, гдје је један туриста отишао корак даље и умјесто уобичајеног пешкира или простирке оставио тепих на плажи, чиме је, како се наводи, покушао да "сачува" мјесто.

"Читалац тврди: Тепихом 'резервисано' мјесто на плажи у Пржну. Један читалац послао нам је видео-снимак из Пржна, уз тврдњу да је неко тепихом 'сачувао' мјесто на плажи", наводи "Подгорички времеплов" на Инстаграму.

Овај необичан потез изазвао је бројне реакције на друштвеним мрежама, а корисници су се шалили на рачун призора, поредећи га са причом о Аладину.

"То се Аладин паркирао", нашалио се један корисник.

Коментатори су поново покренули расправу о томе како би требало ријешити проблем остављања ствари без надзора на плажама. Многи сматрају да би надлежни требало да уклањају предмете којима се заузимају мјеста како би сви посјетиоци имали једнаке услове.

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"Све реквизите треба покупити и бацити у канту за смеће", навела је једна корисница.

Поред критика, било је и оних који су ситуацију посматрали кроз хумор, уз коментаре да би уз тепих недостајао још само намјештај како би "резервација" била комплетна.