Од 22. јула ове знакове чека велики новчани добитак: Паре ће стизати са свих страна

Аутор:АТВ редакција
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Од 22. јула стиже астролошки земљотрес који мијења све. За четири знака хороскопа слиједи велики новчани добитак.
Небо се пребацује на потпуно нову, храбрију фреквенцију, а за четири миљеника Зодијака почиње период невиђеног обиља и озбиљних новчаних добитака. Заборавите на стезање каиша – она иста брава која је мјесецима била заглављена, сада се широм отвара и доноси вам олакшање.
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Провјерите одмах да ли сте баш ви међу срећницима којима се живот окреће у њихову корист и којима стиже новац који су и те како заслужили.
Ован мјесецима ради дупло, а признање касни као аутобус по киши. Од 22. јула, кроз прву недјељу сезоне Лава, стиже позив који сте престали да очекујете, вјероватно у сриједу. Неко конкретно нуди новац за оно што сте до сада радили из ината. Прихватите понуду наглас и одмах, не одлажите је за понедјељак.
Лав је цијелу сезону Рака провео правећи се да му не смета што му новчаник диктира расположење. Када Сунце у Лаву обасја ваш знак, у првој половини августа враћа се стари дуг, и то на рачун, не на ријечи.
Мијења се тон у кући, од стрепње ка миру. Узмите тај новац без гриже савјести, заслужили сте сваку пару.
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Стријелцу је посљедњих мјесеци све дјеловало као чекаоница без броја на дисплеју. Крајем јула отвара се прилика везана за даљину, други град или странца, која доноси конкретан хонорар. Не гледајте цијену карте као трошак. Спакујте се и реците да прије него што размислите двапут.
Бик је дуго живио са кнедлом у грлу сваки пут када зазвони телефон из банке. До краја јула, током сезоне Лава, један папир коначно добија потпис, кредит, исплата или продаја која је висила мјесецима. Осјетићете како вам се рамена спуштају. Не трошите све одједном, дио оставите себи за нови почетак.
(ЖенаБлиц)
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