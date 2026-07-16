Сезона Лава отвара врата богатства: Од 22. јула новац стиже са свих страна

Аутор:АТВ редакција
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Има један тренутак када се дуго закључана врата коначно помјере, а кроз њих удари топлина коју нисте осјећали мјесецима. Сезона Лава је управо тај праг, мјесто гдје се хладан ходник одједном претвара у сунчану собу.
Од 22. јула, када Сунце уђе у ватрени знак, три знака осјетиће како новац стиже са свих страна, не као стидљива кап, већ као млаз. Лав, Ован и Вага излазе из периода стезања каиша у нешто сасвим другачије.
Годинама сте били тај који извлачи цијели сто из минуса, а нико није ни питао како ви спавате. Од посљедње седмице јула, тачније око 25. у мјесецу, стиже позив који сте престали да очекујете, понуда за посао или хонорар који затвара стари дуг од неколико хиљада евра. Први пут послије дуго времена, сабирате цифре без кнедле у грлу. Узмите оно што вам се нуди и немојте се правдати што тражите више.
Посљедњих мјесеци трошили сте више него што је улазило, и сваки рачун је дјеловао као лични напад. Средином сезоне, у првим данима августа, долази исплата која се одуговлачила, или продаја нечега што је стајало неискоришћено. Финансијски вјетар у леђа стиже баш кад сте хтјели да одустанете од плана. Не бацајте све на прву жељу из излога, сачувајте трећину и дисаћете много лакше на јесен.
Предуго сте мјерили туђе потребе и заборавили да и ваш тањир смије да буде пун. Крајем јула, око 28. у мјесецу, стиже неочекиван приједлог за сарадњу или враћање позајмице коју сте били отписали.
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Новчани хороскоп вам сада ради у корист, а не као досад, кроз ситна одрицања. Реци да без одуговлачења, али прочитај ситна слова прије него што потпишете.
Када вас неко позове или понуди, немојте аутоматски рећи да размислите па заборавити да узвратите позив. Ова сезона Лава награђује оне који подигну слушалицу и кажу да.
Држите рачун у глави, али не дозволите да вас страх од грешке врати на старо. Праг је отворен, а соба иза њега је топла и пуна свјетла које сте заслужили сваким мјесецом у којем сте издржали, преноси Крстарица.
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