Строга правила у Њемачкој: Жени забранили улаз у супермаркет

Аутор:АТВ редакција
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У Немачкој власници продавница имају право да појединим купцима забране улазак у своје објекте, а таква одлука не мора да буде донета само због крађе.
Довољно је да неко својим понашањем више пута ремети ред у продавници или угрожава друге купце и запослене, па да остане без могућности да се више врати у тај објекат.
Како пише немачки портал Т-Онлајн, трговински ланци ову мјеру користе као крајње средство када процијене да неко својим понашањем озбиљно нарушава нормалан рад продавнице. Правни основ за такву одлуку налази се у праву власништва, које власницима и управљачима објеката омогућава да сами одлучују коме ће дозволити улазак у своје просторије.
Иако се многи питају да ли забрана уласка може да услиједи само због крађе, у пракси постоји много више разлога због којих трговци могу да предузму ову мјеру.
Најчешће се изриче особама које упорно крше правила понашања у продавници или ометају њен рад. То укључује вријеђање и узнемиравање других купаца, агресивно понашање према запосленима, оштећивање имовине, крађу, али и друге радње које ремете нормално функционисање објекта.
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Један од примјера забиљежен је у Минхену, гдје је Окружни суд потврдио забрану уласка жени која је редовно узнемиравала купце и остављала робу на погрешним мјестима по продавници. Суд је оцијенио да таква забрана није спорна, посебно зато што се у непосредној близини налазе друге продавнице у којима може да обавља куповину.
Трајање забране зависи од одлуке власника или управљача објекта. Она може бити привремена, може бити укинута након одређеног времена, али може важити и неограничено.
Ово право не односи се само на продавнице. И приватна лица могу у сваком тренутку забранити улазак у свој стан или кућу, без обавезе да образложе разлоге. Таква одлука може се односити на подстанаре, мајсторе или друге посјетиоце.
Ако се промијени власник објекта или закупац простора, раније изречена забрана углавном престаје да важи. Ипак, нови власник или закупац може донијети нову одлуку и поново забранити улазак истој особи, преноси Нова.
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