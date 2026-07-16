Лоше вијести за љубитеље H&M-а: Затвара се 170 продавница

Аутор:АТВ редакција
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Шведска модна компанија H&M саопштила је у полугодишњем извјештају да ће ове године затворити 170 физичких продавница широм свијета како би прилагодила свој бизнис актуелним тржишним условима, док истовремено најављује отварање око 90 нових локација.
H&M је навео у извјештају да је у годишњем периоду до 31. маја већ смањио број својих продавница за 128 малопродајних објеката, са 4.166 на 4.038 радњи, што представља смањење за три одсто.
Највећи број затварања забиљежен је на тржиштима Азије, Океаније и Африке, гдје је угашено 97 продавница.
У западној Европи затворено је 20 локала, у нордијским земљама 17, док су у источној Европи затворене још четири продавнице, преноси Мирор.
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Поред затварања самих објеката, H&M је спровео и гашење појединих брендова унутар групе, тако су у протеклом периоду трајно затворене све преостале продавнице бренда Монки, који је интегрисан у сродни бренд Викдеј (Weekday).
Шведска фирма наводи да континуирано процењује своју мрежу продавница како би одговорила на потребе купаца и понудила боље искуство куповине, како у физичким објектима тако и путем интернета.
H&M се суочава са изазовима као што су пораст онлајн трговине и наступ кинеских платформи као што су Тему и Алиекспрес док истовремено покушава да смањи трошкове пословања, додаје британски лист.
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