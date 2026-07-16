Важно за путнике из БиХ: Стижу велике промјене на границама

Аутор:АТВ редакција
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Европски систем за информације о путовањима и одобравање путовања, познат као ЕТИАС, требао би почети радити у посљедњем кварталу 2026. године.
Важно је напоменути да тачан датум још увијек није објављен, систем тренутно није активан и службене пријаве се још не примају.
ЕТИАС ће бити обавезан за држављане земаља које имају безвизни режим с Европском унијом, укључујући држављане Босне и Херцеговине који с биометријским пасошем путују у Хрватску, Словенију, Аустрију, Њемачку, Италију и друге државе обухваћене системом. Одобрење ће се односити на кратке боравке до 90 дана у било којем периоду од 180 дана.
Важно је нагласити да ЕТИАС није виза нити ће се 20 еура плаћати приликом сваког преласка границе. Накнада се плаћа приликом подношења захтјева, а одобрење ће у правилу да вриједи три године или до истека пасоша с којим је захтјев поднесен. Током тог периода могуће је више пута путовати у државе које примјењују ЕТИАС.
Накнаду од 20 еура плаћаће већина подносилаца захтјева који имају од 18 до 70 година. Особе млађе од 18 и старије од 70 година бит ће ослобођене плаћања, али ће и даље морати имати ЕТИАС одобрење ако не припадају некој од категорија које су потпуно изузете.
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Под одређеним условима накнаду неће плаћати ни чланови породице грађана Европске уније или других особа које уживају право слободног кретања.
ЕТИАС неће бити потребан свим држављанима БиХ који живе у Европској унији. Службена правила међу изузетим категоријама наводе носиоце одређених боравишних дозвола, боравишних карти и националних дугорочних виза. Да ли се изузеће примјењује зависиће од врсте документа и државе која га је издала, пише ГПМаљевац.
Захтјев ће се подносити путем службене интернетске странице или мобилне апликације. Већина пријава требала би бити обрађена аутоматски и у кратком року, али у појединим случајевима поступак може трајати дуже ако буду затражени додатни подаци или разговор.
Одобрени ЕТИАС неће аутоматски гарантовати ће улазак у Европску унију. Коначну одлуку и даље ће доносити гранична полиција након провјере пасоша и испуњености осталих услова за улазак. Путницима се савјетује да не користе неслужбене странице које већ нуде наводне ЕТИАС пријаве, јер систем још није почео радити и Европска унија тренутно не прикупља захтјеве.
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