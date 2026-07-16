Бећировић не одустаје: Преко шефа кабинета "мртву одлуку" хоће да врати у живот

Аутор:АТВ редакција
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Након што је Алија Кожљак, шеф Кабинета Дениса Бећировића, предсједавајућег Предсједништва БиХ, обавијестио Комисију за очување националних споменика о именовању нових чланова Комисије, Зоран Ђерић, генерални секретар Предсједништва БиХ, обавијестио је исту ту Комисију да је Кожљак самостално упутио акт Предсједништва, а што је супротно свим прописима.
"Као што вам је познато, одлуке и други званични акти Предсједништва достављају се путем генералног секретара Предсједништва БиХ", написао је Ђерић у свом допису.
Он даље наводи да је Одлука о именовању чланова Комисије за очување националних споменика, за коју Кожљак наводи да је "ступила на снагу", у Уставом прописаној процедури од стране српског члана Предсједништва БиХ проглашена веома штетном по витални интерес Републике Српске, а што је двотрећинском већином потврдила Народна скупштина Републике.
"Дакле, у складу са чланом В 2 д) Устава БиХ наведена одлука није ступила на снагу, те не производи никакво правно дејство. Иста не може бити основ за било какво поступање Комисије за очување националних споменика. Дакле, Кожљак може да износи ставове и комуницира само у име свог кабинета, а о званичним одлукама Предсједништва БиХ које се тичу Комисије за очување националних споменика бићете обавијештени актом генералног секретара, у складу са важећим прописима", пише у Ђерићевом допису Комисији, а који је у посједу "Независних".
Упркос томе што одлука Предсједништва БиХ о именовању Комисије није ступила на снагу, и што је након одлуке НС РС практично ништавна, Кожљак наставља да пише писма и инсистира на њеном спровођењу.
У допису који је 14. јула послао Ђерићу Кожљак тражи да се Одлука о именовању Комисије за очување националних споменика усвојена на сједници Предсједништва БиХ одржаној 29. јуна "без одлагања" достави Службеном гласнику БиХ. На овај начин Кожљак је наставио да врши притисак да одлуку која је практично ништавна врати у живот.
У допису наводи и да је Пословником о раду Предсједништва БиХ прописано да је генерални секретар дужан нормативне акте, одмах након њиховог потписивања, без одгађања, а најкасније у року од 24 сата, доставити Службеном гласнику БиХ ради објављивања.
"С обзиром на то да је прописани пословнички рок истекао, тражимо да се по овом акту поступи без даљег одгађања и да се предметна Одлука одмах достави Службеном гласнику БиХ ради објављивања, као и Комисији за очување националних споменика, те да се о извршеном достављању обавијести Кабинет предсједавајућег Предсједништва БиХ", пише у Кожљаковом допису генералном секретару Предсједништва БиХ.
У допису Кожљак наводи да "генерални секретар није овлаштен да самостално заузима правне ставове о важењу или примјени одлука Предсједништва БиХ нити да обавјештава друге институције на начин којим се доводи у питање одлука које је Предсједништво БиХ донијело у складу са својим уставним и пословничким надлежностима", пише у Кожљаковом допису, који је такође у посједу "Независних".
Оно што је посебно занимљиво јесте да су два члана Комисије испред УНЕСЦО-а именована супротно Анексу 8 Дејтонског мировног споразума. Тај анекс прописује да приједлог за именовање међународних чланова Комисије доставља генерални директор УНЕСЦО-а, међутим Предсједништво БиХ два члана је именовало на приједлог достављен од стране Синише Шешума, шефа локалне канцеларије УНЕСЦО-а за БиХ.
Да је генерални директор УНЕСЦО надлежан за именовање два члана Комисије, прописано је и Одлуком о комисији за одлучивање о националним споменицима коју је Предсједништво БиХ усвојило 12. јануара ове године.
"Преостала два (2) члана номинује генерални директор Организације Уједињених нација за просвјету, науку и културу - УНЕСЦО", пише у Одлуци.
На наше питање Предсједништву БиХ да нам доставе акт генералног директора Организације Уједињених нација за просвјету, науку и културу (UNESCO) професора Халида Ел Ененанија из Египта, речено нам је да Предсједништву БиХ није достављен тај акт.
"Предсједништву Босне и Херцеговине није достављен акт генералног директора УНЕСЦО-а. Акт којим су за међународне чланове Комисије за очување националних споменика номиновани страни експерти упућен је од стране Синише Шешума, шефа канцеларије UNESCO-а у Босни и Херцеговини", речено нам је у Предсједништву БиХ.
Иначе, Бећировић је још у априлу, мимо знања Жељке Цвијановић и Жељка Комшића, друга два члана Предсједништва БиХ, писао УНЕСЦО-у и затражио да ова организација номинује два члана Комисије, међутим УНЕСЦО је то одбио све док не добије гаранције да Комисије више неће излазити из оквира својих надлежности. Касније, такође без знања друга два члана Предсједништва БиХ Бећировић је послао те гаранције 1. јуна, чиме је, како је раније рекла Цвијановићева, обмануо ову међународну организацију.
Подсјећања ради, 29. јуна Жељко Комшић и Денис Бећировић прегласавајући Жељку Цвијановић именовали су Зорана Микулића и Мирзаха Фочу као домаће чланове те Францеска Бандарина из Италије и Георге Окело Абунду из Кеније као међународне чланове. Том приликом члан Комисије из Републике Српске није именован.
Након те одлуке Цвијановићева је уложила вето који је подржала и Народна скупштина Републике Српске.
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