Амиџић: ФБиХ је циљ опструкција Републике Српске, а не реализација пројеката

Аутор:АТВ редакција
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Федерацији БиХ је примарни циљ што мање права одлучивања Републици Српској, а не што више реализованих пројеката у Републици Српској и Федерацији БиХ, рекао је Срђан Амиџић министар финансија и трезора у савјету министара БиХ за РТРС.
- За финансирање 110 пројеката из Програма јавних инвестиција БиХ прошле године утрошено је 137 милиона марака, односно нешто више од 40 одсто планиране реализације, разлог слабе реализације је касно усвајање буџета које ми по правилу увијек имамо када је на нивоу БиХ, с једне стране, а други разлог су политички односи који постоје, односно не постоје на нивоу БиХ - рекао је Амиџић.
Неријетко, каже Амиџић, имате ситуацију да се прича о секундарним стварима, о оним стварима које су битне за живот свих нас који живимо у Републици Српској, тако и у Федерацији.
- Једноставно те ствари се стављају у неки други план и оне се условљавају на различите начине. Нама ће тема бити све осим онога што је битно за функционисање или за реализацију неких крупних пројеката, између осталог то је помало додатни доказ колико БиХ овако како је структурисана у економском смислу тешко функционише. И за мене изненађење да ми смо опстали до данашњих дана - истакао је Амиџић.
Каже да је из тог разлога врло битан капацитет ентитетских буџета, нарочито када се прича о Републици Српској.
- Ми видимо да смо у протеклом периоду постојали неки приговори према томе колики је буџет и хиљаду и једна ствар или образложење, а они нису хтјели да прихвате да су то ствари које је Влада Републике Српске морала да уради и узме у своје руке на такав начин да постоје одређени пројекти који ће да се реализују, да ли у области нискоградње, високоградње, подршке свих корисника буџета и на такав начин да се превазиђу сви проблеми који постоје на нивоу БиХ - истакао је Амиџић.
Навео је да је проценат планираних реализација пројеката низак и да он никада неће бити већи из разлога је Федерацији и БиХ примарни циљ што мање права одлучивања Републици Српској, а не што више реализованих пројеката у Републици Српској и Федерацији БиХ.
- Ми у Републици Српској нисмо ни претјерано очекивали више од пројеката и реализације заједничких послова. Сви ти послови који се нису реализовали на нивоу БиХ, једноставно се реализују кроз буџет Републике Српске. И с те стране не видим да ће бити било ко од грађана закинут. Свједоци сте да се граде болнице, модернизацијом, реконструкцијом магистралних путева, долази до изградње аутопутева, изградње мостова и свих осталих ствари. То су неке ствари које смо, тобоже, требали урадити заједно кроз План раста, али кад смо видјели да се те ствари не могу завршавати, премијер Српске Саво Минић је преузео, односно Влада је преузела тај посао на себе и ове, као и претходних година, и ти се послови завршавају - рекао је Амиџић.
За кочење пројеката, каже Амиџић, разлози су политички, што подразумијева што теже и што гори живот у Републици Српској.
- У таквој ситуацији ви ћете имати неке политичке поене у Федерацији. Кад сам говорио да је код Зијада Крњића, ово све политичка кампања и да то нема никакве везе, он је говорио да то није тачно, али прочитао сам један од медијских натписа да ће он бити носилац листе у некој од бошњачких партија, нисам сигуран како се зове. Он је водио политичку кампању гдје показујеш да ти покушаваш малтретирати Србе, гдје је најбоља политичка кампања за њих у Федерацији. Али оно што је планирао није завршио - рекао је Амиџић.
Поручио је да Република Српска није ништа изгубила.
- Највећа лаж која постоји кад је кретање ка Европској унији, када причамо о Плану раста, то је финансијски губитак. То је апсолутна лаж. Кретање ка ЕУ има свој смисао из разлога што географски ми припадамо том простору и постоје одређени стандарди, посебно они у неком претходном периоду који су били дефинисани кроз критеријуме којима треба да тежи Република Српска. То је највећи допринос кад је у питању приступање ЕУ - рекао је Амиџић.
Поручио је да је лажни наратив да смо изгубили 970 милиона евра.
- То је лаж. Од тих 970 милиона евра који се реализују у једном дужем временском периоду, 700 милиона евра су кредити. Нису то средства која су дата Републици Српској и Федерацији, већ су то средства за које се задужила Република Српска и Федерација. 280 милиона су грант средства - рекао је Амиџић.
Подсјећамо, за финансирање 110 пројеката из Програма јавних инвестиција Босне и Херцеговине прошле године утрошено је 137 милиона марака, односно нешто више од 40 одсто планиране реализације. Истовремено, усвајање Реформске агенде и даље чека неопходне одлуке и документе, док су због застоја доведена у питање значајна средства Европске уније и реализација бројних инфраструктурних и развојних пројеката.
У међувремену, Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ наредне седмице разматраће Приједлог буџета институција БиХ и међународних обавеза за 2026. годину, документ од којег зависи функционисање заједничких институција, али и финансирање бројних развојних програма.
Шта је разлог слабе реализације јавних инвестиција, који пројекти у Републици Српској чекају на реализацију, колико је Српска изгубила због блокаде европских средстава и какве су шансе да буџет буде усвојен у парламенту.
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