Савјет министара: За 110 пројеката у прошлој години утрошена 137,74 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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За финансирање 110 пројеката у БиХ из Програма јавних инвестиција у прошлој години утрошена су 137,74 милиона КМ, наводи се у информацији Министарства финансија и трезора коју је данас усвојио Савјет министара.
То представља 40,49 одсто од планиране реализације у прошлој години. Пројекте, укупне вриједности 1,272 милијарде спроводи 31 институција БиХ укључена у Програм јавних инвестиција/Развојно-инвестициони програм институција БиХ 2025. - 2027. године.
Реализација средстава из иностранства износила је 127,70 одсто, док је реализација средстава планираних из домаћих извора била значајно нижа, свега 10,87 одсто, саопштено је из Савјета министара.
Савјет министара усвојио је и информацију о расподјели и кориштењу средстава текуће резерве за прва три мјесеца ове године, у којој се наводи да је од планираних 11.685.000 КМ средстава текуће резерве у том периоду одобрено 1.221.500 КМ, од чега је реализовано 425.073 КМ.
У оквиру преосталих 10.983.927 КМ одлуком Савјета министара одобрена су 796.427 КМ, а нису реализована у цијелости у овом периоду.
У оквиру интервентне текуће резерве чланова Савјета министара, колегијума оба дома Парламентарне скупштине и Предсједништва БиХ планирана су средстава од 697.500 КМ, а у овом периоду појединачним одлукама релизована су у укупном износу 421.500 КМ.
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Министарство финансија и трезора у Савјету министара ће ову информацију доставити Парламентарној скупштини БиХ.
Савјет министара продужио је важење Стратегије унапређења управљања јавним финансијама у институцијама БиХ за период 2021 - 2025. године до 31. децембра 2026, чиме се обезбјеђује континуитет стратешког оквира за транспарентније планирање, трошење и контролу буџетских средстава.
Министарство финансија и трезора дужно је наставити координацију активности на изради новог стратешког оквира управљања јавним финансијама у БиХ за период 2027- 2031. године, у сарадњи са међународним партнерима, с циљем његовог усвајања до краја 2026.
Иако је Савјет министара крајем прошле године именовао радну групу за израду ове стратегије, активности нису завршене у постављеном року до краја првог квартала 2026. године.
Савјет министара донио је данас у Сарајеву одлуку о престанку важења одлуке о одређивању привремених прихватних центара за смјештај миграната, чиме престаје да се користи прихватни центар у Ђачком дому "Борићи" у Бихаћу.
Капацитети привременог прихватног центра "Липа", након смањења броја миграната, задовољавају потребе за њихов смјештај, због чега центар "Борићи" од августа прошле године није у функцији, саопштено је из Савјета министара.
Одлука, која је донесена на приједлог Министарства безбједности у Савјету министара, ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику БиХ".
Савјет министара усвојио је и информацију Министарства безбједности о усвајању Четвртог привременог извјештаја о усклађености БиХ са препорукама Групе држава за борбу против корупције /Греко/ у четвртом кругу евалуације.
У извјештају, који је Греко усвојио у јуну на пленарној сједници, наведено је да ниво усклађености БиХ са препорукама више није оцијењен као "глобално незадовољавајући", те да се на БиХ више неће примјењивати правило које се односи на чланице које нису поступиле у складу са препорукама из извјештаја о евалуацији.
Према извјештају, БиХ је у потпуности спровела шест од 15 препорука, осам је дјелимично спроведено, док једна препорука није реализована.
Из Савјета министара навели су да се и даље очекује усклађивање и примјена законодавства о сукобу интереса на цијелој територији БиХ, успостављање јасних механизама за објављивање имовинских картона и њихов ефикасан надзор, као и доношење правила о поступању државних парламентараца према трећим лицима.
Извјештај Грека биће достављен надлежним институцијама и објављен на интернет страници Министарства безбједности.
Савјет министара утврдио је данас Приједлог основа за вођење преговора за закључивање конвенције о социјалном осигурању између БиХ и Холандије, којим ће двије земље први пут уредити права из социјалног осигурања, што укључује здравствено, пензионо и инвалидско осигурање, преноси СРНА.
Приједлог ће бити достављен Предсједништву БиХ, саопштено је из Савјета министара.
Савјет министара донио је рјешење којим је члан Конкуренцијског савјета БиХ Вања Малиџан именована за предсједника Савјета на годину дана, почев од 26. јула.
Законом о конкуренцији дефинисано је да Савјет министара сваке године, на приједлог Конкуренцијског савјета, именује предсједника из реда његових чланова на период од годину дана.
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На приједлог Министарства спољне трговине и економских односа у Савјету министара донијета је одлука о критеријумима за именовање члана Савјета за државну помоћ БиХ, којег именује Савјет министара.
Одлуком су, осим општих, дефинисани и посебни услови које треба да испуњава кандидат, који мора испуњавати и услове прописане Законом о спречавању сукоба интереса у институцијама на нивоу БиХ, те да буде афирмисани стручњак из свог подручја, не смије бити кривично кажњаван, односно против њега се не смије водити кривични поступак.
Министарство спољне трговине и и економских односа дужно је да направи текст огласа за избор и именовање члана Савјета у року од 15 дана од дана објаве ове одлуке у "Службеном листу БиХ" и "Службеном гласнику Брчко дистрикта".
Савјет министара донио је и рјешење о именовању комисије за спровођење конкурсне процедуре, коју чине три представника Министарства спољне трговине и економских односа и два независна експерта.
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