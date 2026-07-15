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Трамп: Путин спреман на крај операције у Украјини

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 17:09

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Трамп: Путин спреман на крај операције у Украјини
Фото: Tanjug / AP / Alex Brandon

Предсједник САД Доналд Трамп оцијенио је да је предсједник Русије Владимир Путин спреман да ускоро постигне споразум о окончању сукоба у Украјини.

"Мислим да је он спреман да ускоро постигне споразум", рекао је Трамп за "Фокс њуз".

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Трамп је изразио увјерење да ће се украјински сукоб завршити прије истека његовог предсједничког мандата.

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Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

Украјина

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Америка

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