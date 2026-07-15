Трамп: Путин спреман на крај операције у Украјини

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп оцијенио је да је предсједник Русије Владимир Путин спреман да ускоро постигне споразум о окончању сукоба у Украјини.
"Мислим да је он спреман да ускоро постигне споразум", рекао је Трамп за "Фокс њуз".
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Трамп је изразио увјерење да ће се украјински сукоб завршити прије истека његовог предсједничког мандата.
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