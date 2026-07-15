По Интерполовој потјерници ухапшени Црногорац и Турчин

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
По потјерницама подгоричке канцеларије Интерпола због трговине људима и утаје пореза и доприноса у износу већем од 360.000 евра ухпшени су држављанин Црне Горе и држављанин Турске.
Они су ухапшени у Њемачкој и на Косову и Метохији.
Србија
Човјек преминуо кад су га изуједале осе: Стручњак за уклањање инсеката објаснио како је дошло до трагедије
Њемачка полиција ухапсила је држављанина Црне Горе Н. Б. /37/ осумњиченог да је врбовао малољетно лице са подручја Подгорице ради склапања недозвољеног брака у иностранству, односно у Француској, током 2022. године, саопштила је Управа полиције Црне Горе.
За њим је расписана потјерница да би се обезбиједило његово присуство у кривичном постпуку који је води због трговине људима.
На Косову и Метохији ухапшен је држављанин Турске М. Д. /44/ осумњиченог да је, као извршни директор једног правног лица са сједиштем у Подгорици, утајом пореза и доприноса у саизвршилаштву оштетио буџет Црне Горе за 366.315 евра.
Градови и општине
Амерички истражиоци-тужиоци долазе у Дервенту 20. јула
За њим је расписана потјерницу ради вођења кривичног поступка пред подгоричким Основним судом због кривичног дјела утаја пореза и доприноса у саизвршилаштву.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
18
18
18
11
18
09
18
02
17
54
Тренутно на програму