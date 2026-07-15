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По Интерполовој потјерници ухапшени Црногорац и Турчин

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 17:39

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

По потјерницама подгоричке канцеларије Интерпола због трговине људима и утаје пореза и доприноса у износу већем од 360.000 евра ухпшени су држављанин Црне Горе и држављанин Турске.

Они су ухапшени у Њемачкој и на Косову и Метохији.

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Њемачка полиција ухапсила је држављанина Црне Горе Н. Б. /37/ осумњиченог да је врбовао малољетно лице са подручја Подгорице ради склапања недозвољеног брака у иностранству, односно у Француској, током 2022. године, саопштила је Управа полиције Црне Горе.

За њим је расписана потјерница да би се обезбиједило његово присуство у кривичном постпуку који је води због трговине људима.

На Косову и Метохији ухапшен је држављанин Турске М. Д. /44/ осумњиченог да је, као извршни директор једног правног лица са сједиштем у Подгорици, утајом пореза и доприноса у саизвршилаштву оштетио буџет Црне Горе за 366.315 евра.

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За њим је расписана потјерницу ради вођења кривичног поступка пред подгоричким Основним судом због кривичног дјела утаја пореза и доприноса у саизвршилаштву.

(Срна)

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Тагови :

хапшење

Интерполова потјерница

Трговина људима

утаја пореза

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