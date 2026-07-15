Logo

Да ли спавамо мање због високих температура: Ево како тропске ноћи утичу на сан

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 18:37

Коментари:

0
Спавање
Фото: pexels/Ivan Oboleninov

Људима широм свијета се ускраћује сан усљед тропских ноћи, открила је нова анализа. Просјечна особа губи готово 56 часова сна годишње.

Тропске ноћи, када ноћна температура не пада испод 20 степени Целзијуса, постају све чешће широм свијета, па сан плаћа цијену.

илу-аутомобил-29062026

Регион

Ако крећете аутомобилом у Црну Гору ово морате знати: Једна грешка вас може коштати 2.000 евра

Према резултатима студије агенције "Клајмат сентрал", просјечна особа је изгубила готово седам ноћи сна годишње због високе температуре од 2020. до 2025. године.

У скоро сваком од преко 1.300 анализираних градова, количина губитка сна повезаног са температуром и климатским промјенама се најмање удвостручила од почетка седамдесетих година прошлог вијека, а највише на Блиском истоку и у Југоисточној Азији, гдје су људи губили у просјеку између 55 и 91 час годишње.

Почетком седамдесетих година, људи који живе у просјечном граду са 500.000 становника губили су око 46 часова сна годишње због ноћних врућина, до 2020. године тај број је порастао на око 50 часова, а између 2020. и 2025. тај број је порастао на 56, за шта су највише одговорне климатске промјене.

Иако изузетно топле ноћи погађају све градове широм свијета, велике разлике се могу уочити на различитим континентима.

Олуја

Друштво

Метеоролози упозорили: Ево шта нас очекује у наредним сатима

У Европи, највећи губици сна забиљежени су на југу. Људи у Напуљу су губили 51 час сваке године због врућине током посљедњих пола деценије.

У Атини губитак је био 45 часова годишње, 42 у Валенсији, те 40 у Лисабону и Марсељу.

Међутим, чак и у најсјевернијим земљама, иако у мањој мјери, људи такође пате од губитка сна због врућине.

Људи у Единбургу изгубили су 21 час, док су Стокхолм и Хелсинки изгубили по 20 часова. Најмањи утицај је био у Ослу, са 18 часова.

Недавна студија је открила да топлије ноћи утичу на сан више него двоструко код старијих од 65 година него код оних средњих година, те готово три пута више у земљама са нижим средњим приходима него у земљама са високим приходима.

Ел Нињо

Економија

Стиже нови талас поскупљења: Ел Нињо поново диже цијене

Ноћ је вријеме када би тијело требало да се опорави, али када температура не пада, овај опоравак се не дешава и организам остаје под оптерећен.

Лош сан је повезан са утицајем на расположење, когнитивне способности, продуктивност, кардиоваскуларни и имуни систем.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

тропске ноћи

Спавање

врућина

несаница

Коментари (0)

Прочитајте више

Ауто брзо вози на путу.

Регион

Возио са 3,30 промила: Ухапшен држављанин БиХ

3 ч

0
Телефон

Друштво

Све већи број младих одбија да ради: "Посао је робија"

3 ч

0
Детаљан снимак изблиза осе која се одмара на зеленој стабљици у природном окружењу, приказујући њене карактеристике.

Србија

Човјек преминуо кад су га изуједале осе: Стручњак за уклањање инсеката објаснио како је дошло до трагедије

3 ч

0
Град Дервента

Градови и општине

Амерички истражиоци-тужиоци долазе у Дервенту 20. јула

4 ч

0

Више из рубрике

Детаљан макро снимак осе која се одмара на јарко жутим латицама цвијета, истичући њене живописне боје.

Здравље

Симптоми код убода осе које не смијете да игноришете: Могу бити погубни

6 ч

0
Ове намирнице треба јести за вечеру како би се организам регенерисао

Здравље

Ове намирнице треба јести за вечеру како би се организам регенерисао

23 ч

0
Лубеница

Здравље

Ово воће је најбољи избор током врелих љетних дана: Одлично хидрира организам

1 д

0
Три знака не треба игнорисати: "Витамин сунца" може да вам недостаје иако је љето

Здравље

Три знака не треба игнорисати: "Витамин сунца" може да вам недостаје иако је љето

1 д

0

  • Најновије

21

13

Просидба у српском граду као из бајке: Младић одушевио гестом

21

09

Трамп: Не желим преговоре, напади на Иран биће настављени

21

01

Нивес Целзијус: Поведи ме на адресу "Инферно 666"

20

57

Након мајке и бебе, отац подлегао повредама: Малољетно дијете и даље у тешком стању

20

44

Ово су најмоћније државе свијета у 2026. години

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима