Прште реакције након усвојене резолуције о Хрватима у БиХ

Аутор:Весна Азић
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Хрватска неће нијемо посматрати прегласавање Хрвата у БиХ, чуло се данас у Хрватском сабору. Резолуција о политичком оснаживању Хрвата у БиХ подржана је са 83 гласа за
Прште реакције на све стране. Слушајући наступе представника унитаристичке политике унутар БиХ, стичемо утисак да их договор са Хрватима не занима, каже први човјек ДП. Једино што раде јесте да купују вријеме и деконструишу положај Хрвата у БиХ.
"С овом резолуцијом јасно поручујемо да ћемо се знати томе супротставити, да имамо јасне своје циљеве. И да, при томе они који одбијају разговоре и преговоре у континуитету не могу бити ти који ће се дурити и приговарати,, када међусобно разговарају и договарају друга два народа", рекао је Иван Пенава, предсједник Домовинског покрета.
Највише амандмана имао је Мост. Међутим, свих 8 је одбијено Тражили су да се у резолуцију врати дио првобитног текста - од територијалног преуређења БиХ и већински хрватског ентитета, до могућности да Хрватска користи вето у међународним институцијама када су угрожени интереси Хрвата у БиХ.
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Хрватски сабор усвојио резолуцију о Хрватима у БиХ
"Ја сам свјестан да сте ви кренули добрим намјерама, добрим мотивима, али ова ваша верзија је у потпуности ослабљена. Уосталом, сами сте јуче рекли, када сам рекао да је ово једна беванда да јесте, али хрватска беванда", рекао је Никола Грмоја, посланик Моста у Хрватском сабору.
Хрватска још од рата никада није снажније заступала положај Хрвата у БиХ него данас. Гдје плови овај брод – упитао је посланике Нино Распудић. Резолуцију је подржао, иако му се садржај у потпуности и не свиђа.
"Од седам садржајних тачака који је изворни приједлог Резолуције садржавао, 6 и пол је одстрањено и добили смо једну врло разводњену Резолуцију. Ми ћемо ју подржати и овакву јер нам је стало да се спомиње хрватско питање. Дакле, добили смо једну разводњену лимунаду", рекао је Нино Распудић, посланик Клуба независних заступника у Хрватском сабору.
Реакције стижу и из БиХ. Годинама се политика трећег ентитета скривала иза прича о федерализацији и изборним реформама.То је наставак пројекта такозване Херцег Босне, кажу из Демократске фронте.
"Одговор на овакву политику мора бити демократски и одлучан. Грађани Босне и Херцеговине могу спријечити да загребачке политичке експозитуре добију прилику да из институција БиХ проводе овакве пројекте, посебно из Предсједништва БиХ", саопштено је из ДФ-а.
Резолуцијом се од хрватске Владе тражи да настави пружати политичку и финансијску подршку Хрватима у БиХ, да користи правне и дипломатске механизме у Европској унији и међународним организацијама и подржи изборни модел према којем би Хрвати сами бирали хрватског члана Предсједништва БиХ прегласавају Хрвати.
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