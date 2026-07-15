Полиција упала у кућу, пронашли мртвог човјека: Драма у Словенији

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На подручју Моравча у Словенији одиграла се права драма са смртним исходом.
Према незваничним информацијама портала Сиол.нет, за сада непознати мушкарац пуцао је у своју бившу супругу, а затим је остао у кући са оружјем, гдје је касније пронађен мртав.
На мјесту догађаја интервенисало је више полицијских јединица, међу којима и припадници специјалне јединице.
Србија
Ужас у Србији: Отварао гробнице и крао златни накит са покојника
"Осумњичени за кривично дјело пронађен је мртав у кући током поступања, тако да више не постоји опасност по безбједност људи", саопштила је полиција.
Додали су да ће јавност детаљније обавијестити о околностима догађаја чим буду прикупљене прве информације и познати додатни детаљи о ономе што се догодило.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Србија
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Регион
7 ч1
Најновије
18
18
18
11
18
09
18
02
17
54
Тренутно на програму