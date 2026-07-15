Logo

Полиција упала у кућу, пронашли мртвог човјека: Драма у Словенији

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 16:13

Коментари:

0
Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

На подручју Моравча у Словенији одиграла се права драма са смртним исходом.

Према незваничним информацијама портала Сиол.нет, за сада непознати мушкарац пуцао је у своју бившу супругу, а затим је остао у кући са оружјем, гдје је касније пронађен мртав.

На мјесту догађаја интервенисало је више полицијских јединица, међу којима и припадници специјалне јединице.

Сандук

Србија

Ужас у Србији: Отварао гробнице и крао златни накит са покојника

"Осумњичени за кривично дјело пронађен је мртав у кући током поступања, тако да више не постоји опасност по безбједност људи", саопштила је полиција.

Додали су да ће јавност детаљније обавијестити о околностима догађаја чим буду прикупљене прве информације и познати додатни детаљи о ономе што се догодило.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Словенија

Убиство

Полиција

Коментари (0)

Прочитајте више

Fudbalska lopta

Фудбал

Кобна рутина: Откривен разлог смрти бившег фудбалског репрезентативца (44)

2 ч

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Свијет

Детаљи тешког убиства у Њемачкој: Хрват пресудио својој жени насред улице

2 ч

0
Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.

Свијет

Тијела браће близанаца (11) пронађена на дну ријеке

2 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Србија

Након свађе комшиницу полила киселином, па насрнула мотком на њу

2 ч

0

Више из рубрике

Поглед на море и тврђаву у Хрватској

Регион

Цијене у Хрватској надмашиле Грчку и Шпанију, ево шта туристима највише смета

2 ч

0
пењач планина пењање

Регион

Драма у Хрватској: Мушкарац у кањону Чиколе 10 сати висио заглављен наглавачке

4 ч

0
Хрватски сабор о Резолуцији о политичком оснаживању Хрвата у БиХ.

Регион

Хрватски сабор усвојио резолуцију о Хрватима у БиХ

5 ч

0
Цијело село остало без струје: У Хрватској саботирали концерт Мирослава Илића

Регион

Цијело село остало без струје: У Хрватској саботирали концерт Мирослава Илића

7 ч

1

  • Најновије

18

18

Метеоролози упозорили: Шта нас очекује у наредним сатима

18

11

Мушкарац пуцао на полицајце, па услиједио крвави обрачун: Хаос испред супремаркета

18

09

Стиже нови талас поскупљења: Ел Нињо поново диже цијене

18

02

Љекари му рекли да има још неколико мјесеци живота, он живио још 40 година: ''Помогло је вино''

17

54

Захарова: Западне земље желе контролу над природним ресурсима Украјине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима