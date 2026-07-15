Ужас у Србији: Отварао гробнице и крао златни накит са покојника

Аутор:АТВ редакција
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Један мушкарац осумњичен је да је од почетка године на Мокролушком гробљу на Звездари оштетио више гробница, отварао их и из неколико украо златни накит.
Против осумњиченог ће, у редовном поступку, Првом основном јавном тужилаштву у Београду бити поднесена кривична пријава, саопштено је из Министарства унутрашњих послова (МУП) Србије.
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