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Ужас у Србији: Отварао гробнице и крао златни накит са покојника

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 15:53

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Сандук сахрана цвијеће обичаји
Фото: Pexel/ Pavel Danilyuk

Један мушкарац осумњичен је да је од почетка године на Мокролушком гробљу на Звездари оштетио више гробница, отварао их и из неколико украо златни накит.

Против осумњиченог ће, у редовном поступку, Првом основном јавном тужилаштву у Београду бити поднесена кривична пријава, саопштено је из Министарства унутрашњих послова (МУП) Србије.

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Тагови :

Гробље

Крађа

Крађа накита

Србија

Покојник

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