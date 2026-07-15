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Одређен кућни притвор оптуженима у случају "Надстрешница"

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 14:54

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Одређен кућни притвор оптуженима у случају "Надстрешница"

Апелациони суд у Новом Саду је поново одредио кућни притвор бившим министрима Горану Весићу, Јелени Танасковић и осталима оптуженима у случају "Надстрешница", након што је преиначио одлуку првостепеног суда и потврдио оптужницу против њих.

Кућни притвор је одређен и осталим оптуженима Анити Димоски, Милану Спремићу, Марини Гавриловић и Дејану Тодоровићу.

Другостепени суд је 13. јула објавио да је усвојио жалбу Вишег јавног тужиоца у Новом Саду и преиначио рјешење Вишег суда у Новом Саду којим је одбачен дио оптужнице против Јелене Танасковић, Горана Весића, Аните Димоски, Милана Спремића, Марине Гавриловић и Дејана Тодоровића и потврдио оптужницу Вишег јавног тужиоца у Новом Саду.

Истим рјешењем вијеће Апелационог суда им је продужило мјеру забране напуштања стана уз примену електронског надзора, које мјере су биле на снази у моменту доношења побијаног првостепеног рјешења, речено је за Танјуг у том суду.

Више јавно тужилаштво у Новом Саду је у септембру прошле године подигло оптужницу против укупно 13 особа, док је Виши суд у Новом Саду крајем децембра исте године оптужио седам особа, а обуставио кривични поступак у односу на шест особа, преноси Танјуг.

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Србија

Потврђене оптужнице у случају пада надстрешнице у Новом Саду

У овом кривичном поступку су оптужени Јелена Танасковић, Горан Весић, Анита Димоски, Небојша Шурлан за кривично дјело тешко дјело против опште сигурности у вези са кривичним дјелом изазивање опште опасности, а Слободан Наумовић, Милан Јелкић, Љиљана Милић Марковић, Милан Спремић, Јасна Стојиљковић Милић, Зорица Славковић Марјановић, Душан Јанковић, Марина Гавриловић и Дејан Тодоровић због кривичног дјела тешко дјело против опште сигурности у вези са кривичним дјелом непрописно и неправилно извођење грађевинских радова.

Приликом пада надстрешнице Железничке станице у Новом Саду 1. новембра 2024. године настрадало је 16 особа, а једна је тешко повријеђена.

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Тагови :

Нови Сад

Кућни притвор

Надстрешница

Полиција

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