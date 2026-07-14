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Нови земљотрес у Србији: Поново се тресло тло код истог града

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 16:59

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Нови земљотрес у Србији: Поново се тресло тло код истог града
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Нови земљотрес је данас погодио Прокупље у раним јутарњим часовима, јавља Републички сеизмолошки завод.

Земљотрес магнитуде 2,3 степена по Рихтеровој скали погодио је данас подручје Прокупља око 8.48 часова.

Потрес је регистрован на дубини од око једног километра. Засад није познато да ли има повређених и колика је причињена материјална штета.

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Прокупље је погодио земљотрес и јуче, у понедјељак 13. јула. Тада је регистрован потрес магнитуде 2,9 степени по Рихтеровој скали, преноси Мондо.

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Тагови :

Земљотрес

Србија

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