Нови земљотрес у Србији: Поново се тресло тло код истог града

Нови земљотрес је данас погодио Прокупље у раним јутарњим часовима, јавља Републички сеизмолошки завод.

Земљотрес магнитуде 2,3 степена по Рихтеровој скали погодио је данас подручје Прокупља око 8.48 часова.

Потрес је регистрован на дубини од око једног километра. Засад није познато да ли има повређених и колика је причињена материјална штета.

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Прокупље је погодио земљотрес и јуче, у понедјељак 13. јула. Тада је регистрован потрес магнитуде 2,9 степени по Рихтеровој скали, преноси Мондо.