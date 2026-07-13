Дејан је изумио прву ракију у спреју: Ево чему служи

Аутор:АТВ редакција
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Док већина произвођача ракије пажњу покушава да привуче новим етикетама или одлежавањем у различитим врстама буради, дестилерија Ловачка прича из Младеновца отишла је корак даље.
Њен оснивач Дејан Павловић развио је, како тврди, први освјеживач даха на свијету на бази чисте ракије, производ који је изазвао велико интересовање управо због несвакидашње идеје да се традиционално пиће искористи на потпуно другачији начин, преноси Курир.
Ријеч је о производу у облику спреја, који представља спој ракијског дестилата и освјеживача даха.
Иза овог необичног производа стоји дугогодишња посвећеност производњи воћних ракија.
Дејан Павловић из Младеновца годинама развија породичну дестилерију Ловачка прича, која је из хобија прерасла у озбиљну производњу награђиваних воћних дестилата.
Љубав према ракији потиче још из дјетињства, а искуство је касније надоградио стручним усавршавањем.
У дестилерији истичу да посебну пажњу посвећују избору воћа.
Иако производе ракије од више врста воћа, највећи акценат стављен је на шљивовицу.
"Циљ је да постанемо синоним за врхунске премиум ракије у региону", рекао је Павловић.
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