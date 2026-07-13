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У судару са аутомобилом повријеђен бициклиста

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 22:22

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

У несрећи која се вечерас догодила у сарајевском насељу Ступ учествоали су аутомобил и бициклиста.

Како је потврђено за портал "Аваза" из Оперативног центра МУП-а КС, у несрећи је повријеђен бициклиста.

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- Бициклиста је повријеђен и превезен на указивање помоћи - потврђено је из Оперативног центра МУП-а КС.

На мјесту догађаја полицијски службеници обављају увиђај, након којег ће бити познате околности под којима је дошло до ове саобраћајне несреће.

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Подијели:

Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

МУП Кантон Сарајево

увиђај

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