У судару са аутомобилом повријеђен бициклиста

Аутор:АТВ редакција
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У несрећи која се вечерас догодила у сарајевском насељу Ступ учествоали су аутомобил и бициклиста.
Како је потврђено за портал "Аваза" из Оперативног центра МУП-а КС, у несрећи је повријеђен бициклиста.
Ауто-мото
Њемачки аутомобилски гигант укида до 100.000 радних мјеста
- Бициклиста је повријеђен и превезен на указивање помоћи - потврђено је из Оперативног центра МУП-а КС.
На мјесту догађаја полицијски службеници обављају увиђај, након којег ће бити познате околности под којима је дошло до ове саобраћајне несреће.
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