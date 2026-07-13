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Њемачки аутомобилски гигант укида до 100.000 радних мјеста

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 22:10

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"Фолксваген" отпушта око 100.000 људи широм свијета
Фото: Pexel/Altamart

Њемачки аутомобилски гигант "Фолксваген" планира да укине до 100.000 радних мјеста.

Група, која обухвата "Порше", "Ауди", "Сеат" и "Шкоду", као и бренд "Фолксваген", раније је саопштила да ће у Њемачкој до 2030. године укинути око 50.000 радних мјеста.

Главни извршни директор "Фолксваген" групе Оливер Блум рекао је да су трошкови Групе 20 одсто већи у поређењу са конкурентским предузећима и да ће морати још више да смањи своје расходе.

"Тренутно процјењујемо у свим брендовима, компанијама и регионима колико је прилагођавања заправо неопходно и изводљиво. Морамо постати ефикаснији, робуснији и једноставнији. Морамо смањити трошкове", истакао је Блум.

Додао је да компанија "није могла да потврди" алтернативне намјене за четири фабрике у Њемачкој којима је раније пријетило затварање, преноси Срна.

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Профит "Фолксвагена" нагло је опао посљедњих година, у 2023. години остварио је оперативни профит од 22,6 милијарди евра који је годину касније пао на 19,1 милијарду евра, а затим на само 8,9 милијарди евра прошле године.

Група је тешко погођена падом продаје у Кини, некада једном од њених најуноснијих тржишта. У САД је продаја пала за више од седам одсто, дјелимично због утицаја тарифа на увоз аутомобила које је увела америчка администрација.

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Тагови :

Фолксваген

Аутомобил

Гигант

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