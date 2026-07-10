Logo

"Фолксваген" отпушта око 100.000 људи широм свијета

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 18:55

Коментари:

0
"Фолксваген" отпушта око 100.000 људи широм свијета
Фото: Pexel/Altamart

Њемачки произвођач аутомобила "Фолксваген" разматра смањење броја радних мјеста до 100.000 широм свијета, јер продаја наставља да опада.

Према подацима "Фолксвагена", испоруке возила свих његових брендова пале су за готово девет одсто између априла и јуна у поређењу са прошлом годином, због пада продаје у Кини.

"Фолксваген", највећи европски произвођач аутомобила, налази се под финансијским притиском због конкуренције са тржишта електричних аутомобила у Кини и америчких тарифа.

Док из "Фолксвагена" кажу да се очекује да ће отпустити најмање 50.000 радника у Њемачкој до 2030. године, извјештаји кажу да је број радних мјеста које ће компанија укинути око 100.000 широм свијета.

Извршни директор компаније Оливер Блум рекао је у априлу да "Фолксваген" не може да се такмичи са кинеском конкуренцијом својим "недовољно искоришћеним погонима", посебно имајући у виду да кинески произвођачи улазе у Европу све већим темпом, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фолксваген

Отказ

Њемачка

Аутомобил

Коментари (0)

Више из рубрике

Фолксваген запослио стадо оваца, ево шта им је посао

Ауто-мото

Фолксваген запослио стадо оваца, ево шта им је посао

11 ч

0
Радници протестују испред фабрике Фолксваген у Цвикауу, у Њемачкој, у четвртак, 9. јула 2026. године.

Ауто-мото

Крај за Фолксваген? Гасе моделе, смањују опрему

21 ч

1
Голф 2

Ауто-мото

Голф дизел престаје да се производи? Фолксваген прави историјски потез, крај једне ере

1 д

0
Нови мобилни радари у КС

Ауто-мото

Возачи нашли нови начин да преваре радаре

1 д

0

  • Најновије

20

16

Пентагон објавио нове фајлове о НЛО

20

10

Лото бројеви: Извучена комбинација у 55. колу

19

52

Хорор у Шпанији: Људи страдали бјежећи од пожара

19

42

170 година од рођења Николе Тесле

19

29

Република Српска све чешћи избор туриста

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима