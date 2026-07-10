"Фолксваген" отпушта око 100.000 људи широм свијета

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки произвођач аутомобила "Фолксваген" разматра смањење броја радних мјеста до 100.000 широм свијета, јер продаја наставља да опада.
Према подацима "Фолксвагена", испоруке возила свих његових брендова пале су за готово девет одсто између априла и јуна у поређењу са прошлом годином, због пада продаје у Кини.
"Фолксваген", највећи европски произвођач аутомобила, налази се под финансијским притиском због конкуренције са тржишта електричних аутомобила у Кини и америчких тарифа.
Док из "Фолксвагена" кажу да се очекује да ће отпустити најмање 50.000 радника у Њемачкој до 2030. године, извјештаји кажу да је број радних мјеста које ће компанија укинути око 100.000 широм свијета.
Извршни директор компаније Оливер Блум рекао је у априлу да "Фолксваген" не може да се такмичи са кинеском конкуренцијом својим "недовољно искоришћеним погонима", посебно имајући у виду да кинески произвођачи улазе у Европу све већим темпом, преноси Срна
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