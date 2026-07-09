Голф дизел престаје да се производи? Фолксваген прави историјски потез, крај једне ере

Аутор:АТВ редакција
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Фолксваген Голф и дизел мотори су нераздвојни од прве генерације овог модела, али једно велико европско тржиште је управо предало легендарни Голф историји.
Због изузетно слабе потражње купаца, Фолксваген је донио радикалну одлуку и потпуно уклонио дизел верзије Голфа из продајног програма у Уједињеном Краљевству.
Како је портпарол Фолксвагена званично потврдио аутомобилском часопису „Ауто мотор унд спорт“, конфигурација нових Голфова са дизел мотором за британске купце више није могућа. Сви тамошњи љубитељи дизела који желе да купе овај модел по сваку цијену мораће да се задовоље искључиво готовим возилима која се тренутно налазе у складиштима и залихама овлашћених дилера.
Ова одлука означава болан прекид са традицијом која је започета још давне 1976. године са првом генерацијом Голфа, испод чије се хаубе налазио атмосферски дизел мотор од 1,5 литара са само 50 КС (касније појачан на 1,6 литара и 54 КС). Појавом турбопуњача, рођен је легендарни ГТД са 70 КС, а кроз наредне генерације и деценије смјењивале су се легендарне генерације СДИ и легендарних ТДИ мотора, стичући иконски статус широм Европе, а посебно у нашем региону.
У актуелној осмој генерацији (Голф 8), купци су могли да бирају између добро познатог 2.0 ТДИ мотора у верзијама са 116 или 150 КС. Међутим, на острву је та прича сада трајно завршена.
Одлука о уклањању дизел опција из асортимана је директан резултат драстичног пада интересовања купаца. Подаци Европског удружења произвођача аутомобила (АЦЕА) јасно показују обим овог колапса тржишта: у Великој Британији је у првих пет мјесеци 2026. године продато само 16.943 дизел аутомобила – а то је рачунајући све марке аутомобила заједно! Када се ова бројка упореди са укупним британским тржиштем, које је у истом периоду износило 925.000 возила, јасно је да су дизел мотори сведени на статистичку грешку.
Фолксваген је стога одлучио да се на британском тржишту у потпуности фокусира на бензинске (ТСИ) и све популарније хибридне (еХyбрид) погонске склопове.
Међутим, љубитељи традиционалних мотора у остатку европског континента за сада могу да одахну.
Сједиште Фолксвагена у Волфсбургу наглашава да остала европска тржишта тренутно не морају да брину о доступности дизел верзија.
Голф са ТДИ погонским склопом и даље се нормално производи на фабричким линијама и биће редовно испоручиван на сва тржишта где постоји економски оправдана потражња за њим.
(телеграф)
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