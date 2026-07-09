Годишњица Невесињске пушке: Симбол борбе за слободу

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Невесињски пуцњи слободе над Херцеговином и овим дијелом Европе одзвањају и данас 151 годину послије.
Управо у Крековима, исписана је једна од најславнијих страница српске историје. Јер када је пукла Невесињска пушка био је то први знак устанка који је покренуо талас ослободилачких борби и који је мијењао карту Европе.
Потомци оних који су први стали пред турску силу и данас поносно чувају успомену на своје славне претке. Поносна је праунука харамбаше Пера Тунгуза.
"Тај пуцањ Перове пушке на турски караван означио је не само напад то је био крик поробљеног Српско народа који је устао да кида ланце иако слабо наоружан немогавши више да трпи зулуме и угњетавања", рекла је Наташа Глигорић, потомак.
Зато су храброст и јунаштво два епитета која се везују за Невесиње. И то је оно што се с поносом слави у овом крају.
"Било је фино видјети колико је народа дошло, ја мислим да су нам узалуд годишњице ако народ не долази овдје. Данас је овдје било преко 300 људи из свих херцеговачких градова", рекао је Миленко Авдаловић, начелник Невесиња.
Стигли су и челници Републике Српске па поручили да Срби нису дозволи да нестану ни тих тешких година нити ће икада. Слобода је скупо плаћена.
"Зато плаћамо највеће жртве, најбољи нису међу нама. Зато сам данас када сам дошао у Невесиње прво обишао спомен собу, нашим саборцима нашим јунацима", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
"Херцеговачки устанак, Невесињска пушка су били искра којим смо се и водили у последњем Одбрамбено-отаџбинском рату и сигурно оно што је почело херцеговачким устанко окончано је овим ратом", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Људи који су доносили слободу никада не смију бити заборавити данашња је порука Жељке Цвијановић из невесињских Крекова. Ови хероји су иза себе оставили слободу, и данас су узор да се дјела морају остављати за будуће нараштаје, поручује Цвијановић.
"Ово што радимо данас не радимо за садашњост радимо за будућност, радимо за оне који ће доћи послије нас да би они били сигурни и статусном и економском смислу", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Невесињска пушка пуцала је три пута, први пуцањ је промијенио карту Европе али се слобода није много задржала зато је пушка поново опалила у јануару 1882. а трећи пут је пукла 1941. На спомен обиљежју у селу Крекови данас је служен парастос, положени вијеници и запаљене свијеће.
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