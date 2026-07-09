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Почео ремонт у ХЕ на Дрини

Аутор:

Бојан Носовић
09.07.2026 19:31

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Tок ријеке Дрине испред бетонске бране ХЕ Вишеград. У фокусу су масивни потпорни зидови објекта и дио постројења, док се у позадини виде стрма брда прекривена густом шумом под дневним свјетлом.
Фото: АТВ

Пажљиво се ових дана прегледа сваки дио погона вишеградског гиганта. Три мјесеца за три агрегата трајаће и овогодишњи ремонт. Док се један агрегат сређује два су у погону како енерго систем Српске не би трпио.

"Сада за сада нисмо нашли неки проблем, ова прва машина, агрегат један, је од 01.07 у ремонту и иде нормално посао. Већину радова обавља домаћа радна снага? Јесте, наша Служба одржавања машинског у комбинацији са електро. Ми једни без других не можемо", рекла је Јелена Переула, руководилац Службе машинског одржавања у ХЕ на Дрини

А без те радничке слоге и знања поготово не може менаџмен Хе на Дрини. Захваљујући спремности радне снаге трошкови ремонта су сведени на минимум, каже директор. Недељко Перишић захвалан.

"Имамо срећу да су људи итекако добро обучени за одржавање погонске и техничке спремности нашег објекта и што људи заиста доживљавају ово предузеће као своје и труде се и људи у производном погону и у управљају и у менаџменту ово предузеће доживљавају као своју кућу", каже Недељко Перишић, директор ХЕ на Дрини.

А у свакој кући па и у овој стара и дотрајала опрема мора да се мијења. Генераторски прекидачи су приоритет. Много то кошта чак 18,5 милиона марака без ПДВа па је потребна и подршка, првенствено од Mатичног предузећа. Пројекат је урађен.

"Очекујемо у скорије вријеме и потребне сагласности како би смо расписали ту јавну набавку јер постојећи генераторски прекидачи нису више у сервисној подршци произвођача. Не би било добро ни за наше предузеће а ни за систем Електропривреде да они изађу ван функције", рекао је Недељко Перишић, директор ХЕ на Дрини.

Ремонт на Дрини је увијек на љето јер је тада мања количина воде. Сваки дио погона захтјева подједнаку пажњу, детаљно се прегледају, цијели агрегат, турбине ,генератори, сви помоћни погони, а све да би електрана од јесени када дођу велике воде радила пуном паром и оборила производни рекорд што је овогодишњи циљ.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Вишеград

ремонт

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