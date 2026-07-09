Стиже нови топлотни талас: Највише угрожени радници на отвореном

Аутор:АТВ редакција
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Стиже нови топлотни талас. Европа се под "топлотном куполом" топи на историјским температурама, које ће ускоро достићи и до 45 степени.
На Балкану, метеоролози најављују до 41. Зато су из Савеза синдиката затражили хитну измјену и допуну закона о раду да би се заштитили радници, посебно они који раде на отвореном и обезбиједили основни услови за рад.
Гдје је граница безбједности рада под отвореним небом и врелим сунцем? Иако љекари свакодневно апелују да у најтоплијем дијелу дана не излазимо без "пријеке потребе" та пријека потреба за многе је одлазак на посао. И зато су, кажу у Синдикату потребне хитне мјере заштите на раду.
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- Хајде да кренемо од најједноставнијих ствари, да сваки радник мора да има расхлађену воду за пиће, да на градилиштима мора да има шатор да може да се склони у најтеже доба дана, да се направи прерасподјела радног времена да се не ради на отвореном по овим температурама - истакао је Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.
Послодавци ипак сматрају да у овом тренутку радници који раде на отвореном нису угрожени.
- Вјерујемо да климатски услови у којим живимо и радимо јесу нешто екстремнији него што су били прије 30- ак година али у сваком случају нису екстремни да се уводе мјере да се не угрожава ни радни процес ни здравље радника - поручио је Саша Аћић, директор Уније послодаваца Републике Српске.
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Демантују их стручњаци из области здравства. Упозоравају да топлотни удар може бити "тихи убица" јер је невидљив и оставља катастрофалне, или чак фаталне посљедице на здравље радника.
- Оно што је озбиљно да је научно доказано да ултравиолетно свјетло којем су изложени радници на отвореном доводи до настанка меланома и других карцинома коже. СЗО је објавила податак да сваки трећи карцином коже осим меланома је посљедица рада на отвореном - истакла је Нада Маричић из Завода за медицину рада и спорта.
Весна Рудић Рујић, из Института за јавно здравство Републике Српске, истиче да није само висока температура оно што утиче на здравље радника.
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- Они који носе личну заштитну опрему може отежати хлађење организма, повећана физичка активност додатно повећава загријавање тијела исто тако струјање ваздуха, влажност ваздуха - рекла је Весна Рудић Рујић.
На градилишту, у пољу или на улици рад на температурама које иду и до 40 степени постаје неподношљив. Јулски рекорди су оборени а ускоро стижу нови
- С обзиром да се налазимо тек у првој седмици јула реално је за очекивати још топлотних таласа у наредном периоду - нагласила је Инес Чизмић, климатолог и агрометеоролог.
Зато, из Савеза синдиката категорични-доста је апела,савјета и дугогодишњих прича -вријеме је за законска рјешења и заштиту радника.
(РТРС)
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