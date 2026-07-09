У Кутима медвјед чешћи гост од људи

Аутор:АТВ редакција
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У Кутима код Фоче, породици Бодирога, медвјед је напао и усмртио коња. Све се догодило прошлог мјесеца, а на терен је изашла градска комисија. Није ово први пут да медвјед напада стоку у овом домаћинству, а домаћин каже да му медвјед само још у кућу није ушао.
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