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У Кутима медвјед чешћи гост од људи

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 21:12

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Фоча медвјед
Фото: ATV

У Кутима код Фоче, породици Бодирога, медвјед је напао и усмртио коња. Све се догодило прошлог мјесеца, а на терен је изашла градска комисија. Није ово први пут да медвјед напада стоку у овом домаћинству, а домаћин каже да му медвјед само још у кућу није ушао.

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Тагови :

Медвјед

Фоча

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