Logo

Епидемија еболе у Конгу односи животе: Број преминулих достигао 600

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 21:36

Коментари:

0
Здравствени радник стоји у Евангелистичком медицинском центру у Бунији, источном Конгу, у петак, 3. јула 2026. године, гдје је заказана клиничка испитивања еболе.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne

Број преминулих од еболе у актуелној епидемији у Демократској Републици Конго достигао је 600, а сумњиви случајеви пријављени су у још једној провинцији.

Према најновијем извjештају Владе Конга, епидемија је проглашена 15. маја, а до сада је регистровано 1.759 заражених особа у источним провинцијама Итури, Северни Киву и Јужни Киву, пренео је Ројтерс.

Међутим, укупан број случајева тренутно не укључује два нова случаја из Кисанганија, главног града провинције Тшопо и једног од највећих градова у земљи.

За један од тих случајева утврђено је да је повезан са здравственом зоном Њани у провинцији Итури, где су забиљежени први случајеви епидемије.

Према наводима власти, други случај за сада нема јасну географску повезаност са раније погођеним подручјима. Позитивни резултати тестирања из Кисанганија још пролазе кроз потврђујуће анализе, након чега би требало да буду укључени у званичне податке о броју оболелих.

Здравствени тимови појачали су надзор, праћење контаката и друге мјере контроле ширења болести у Кисанганију.

Према посљедњем извјештају, у претходна 24 сата забиљежен је 51 нови случај еболе и 20 нових смртних случајева.

Свјетска здравствена организација упозорила је ове недјеље да епидемија још није стављена под контролу и да се вирус и даље шири, између осталог због кретања становништва које повећава ризик од преноса.

(рт балкан)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ебола

Конго

Ебола вирус

СЗО

Коментари (0)

Прочитајте више

Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.

Свијет

Од еболе преминуло 521 лице, заражено 1.624

2 д

0
Здравствени радник шета Евангелистичким медицинским центром у Бунији, источном Конгу, у петак, 3. јула 2026. године, гдје је заказана клиничка испитивања еболе.

Свијет

Из СЗО упозоравају: Епидемија се и даље шири

2 д

0
Здравствени радник шета Евангелистичким медицинским центром у Бунији, источном Конгу, у петак, 3. јула 2026. године, гдје је заказана клиничка испитивања еболе.

Свијет

Забрињавајућа смртност опасног вируса: Нови сој стигао у Европу

3 д

0
Ебола Африка Конго

Свијет

Бројке не престају да расту: Порастао број преминулих од еболе

3 д

0

Више из рубрике

Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров разговара са предсједницом Међународног комитета Црвеног крста Мирјаном Спољарић Егеr у вили Зинаиде Морозове у Москви, у сриједу, 1. јула 2026. године.

Свијет

Лавров објаснио зашто је Русија изгубила вјеру да Запад жели да ријеши сукоб

2 ч

0
Нијемци објавили да је Чешку погодио снажан земљотрес. Чеси: То је грешка

Свијет

Нијемци објавили да је Чешку погодио снажан земљотрес. Чеси: То је грешка

3 ч

0
упозорење земљотрес бих данас

Свијет

Снажан земљотрес у Чешкој и Словачкој

4 ч

1
Заустављен реактор нуклеарне електране у Француској

Свијет

Заустављен реактор нуклеарне електране у Француској

6 ч

0

  • Најновије

23

01

Бијела кућа се спрема за дужи сукоб са Ираном

22

53

Научници први пут свједочили стварању нове Земљине коре

22

45

Крај за Фолксваген? Гасе моделе, смањују опрему

22

35

Снимљена Пума! Хитно издато упозорење грађанима да не иду у шуму!

22

24

Дјечак трагично преминуо у шестој години, Халанд реаговао и гестом одушевио свијет

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима