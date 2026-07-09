Епидемија еболе у Конгу односи животе: Број преминулих достигао 600

Аутор:АТВ редакција
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Број преминулих од еболе у актуелној епидемији у Демократској Републици Конго достигао је 600, а сумњиви случајеви пријављени су у још једној провинцији.
Према најновијем извjештају Владе Конга, епидемија је проглашена 15. маја, а до сада је регистровано 1.759 заражених особа у источним провинцијама Итури, Северни Киву и Јужни Киву, пренео је Ројтерс.
Међутим, укупан број случајева тренутно не укључује два нова случаја из Кисанганија, главног града провинције Тшопо и једног од највећих градова у земљи.
За један од тих случајева утврђено је да је повезан са здравственом зоном Њани у провинцији Итури, где су забиљежени први случајеви епидемије.
Према наводима власти, други случај за сада нема јасну географску повезаност са раније погођеним подручјима. Позитивни резултати тестирања из Кисанганија још пролазе кроз потврђујуће анализе, након чега би требало да буду укључени у званичне податке о броју оболелих.
Здравствени тимови појачали су надзор, праћење контаката и друге мјере контроле ширења болести у Кисанганију.
Према посљедњем извјештају, у претходна 24 сата забиљежен је 51 нови случај еболе и 20 нових смртних случајева.
Свјетска здравствена организација упозорила је ове недјеље да епидемија још није стављена под контролу и да се вирус и даље шири, између осталог због кретања становништва које повећава ризик од преноса.
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