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Хитна помоћ у пратњи полиције довезла Амира Пашића Фаћу на КУМ

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 22:13

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Хитна помоћ у пратњи полиције довезла Амира Пашића Фаћу на КУМ
Фото: Avaz

Хитна помоћ је у пратњи полиције пребацила Амира Пашића Фаћу на КУМ Клиничког центра Универзитета у Сарајеву, сазнаје портал "Аваза".

Подсјећамо, он је прије неколико дана пуштен из притвора након што му се погоршало здравствено стање.

У притвору у Орашју је провео девет мјесеци, а прошле седмице је првостепено осуђен на двије године и осам мјесеци због псовки упућених новинаркама, супрузи Елмедина Конаковића и министру Рами Исаку. Такође је првостепено осуђен за угрожавање сигурности Ајдина Брковића на четири мјесеца условне казне.

(Аваз)

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Тагови :

Амир Пашић Фаћо

болница

Затвор

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