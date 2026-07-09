Хитна помоћ у пратњи полиције довезла Амира Пашића Фаћу на КУМ

Аутор:АТВ редакција
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Хитна помоћ је у пратњи полиције пребацила Амира Пашића Фаћу на КУМ Клиничког центра Универзитета у Сарајеву, сазнаје портал "Аваза".
Подсјећамо, он је прије неколико дана пуштен из притвора након што му се погоршало здравствено стање.
У притвору у Орашју је провео девет мјесеци, а прошле седмице је првостепено осуђен на двије године и осам мјесеци због псовки упућених новинаркама, супрузи Елмедина Конаковића и министру Рами Исаку. Такође је првостепено осуђен за угрожавање сигурности Ајдина Брковића на четири мјесеца условне казне.
(Аваз)
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