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Покушао убити брата пјевачице, осуђен на три године затвора!

Аутор:

Огњен Матавуљ
09.07.2026 13:28

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Покушао убити брата пјевачице, осуђен на три године затвора!

Окружни суд у Требињу осудио је Николу Тодоровића на три године затвора због покушаја убиства свог најбољег пријатеља Стефана Церовине, брата пјевачице Верене Церовине.

Злочин се догодио 25. маја 2023. године у мјесту Доње Чичово - Петрово Поље код Требиња. Према незваничним информацијама у вријеме напада обојица су били под дејством алкохола. Након рањавања оптужени Никола је Стефана превезао у болницу.

verena cerovina

Хроника

Verena Cerovina: Moj brat je u bolnici, izbo ga je drug iz djetinjstva

У оптужници се наводило да је Тодоровић ножем убо Церовину у витални дио тијела, односно десну страну грудног коша и тиме починио кривично дјело покушај убиства.

Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.

Верена Церовина

Сцена

Након хапшења огласила се атрактивна пјевачица

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Подијели:

Тагови :

Стефан Церовина

Никола Тодоровић пресуда

Окружни суд Требиње

пресуда

покушај убиства

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