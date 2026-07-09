Покушао убити брата пјевачице, осуђен на три године затвора!

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружни суд у Требињу осудио је Николу Тодоровића на три године затвора због покушаја убиства свог најбољег пријатеља Стефана Церовине, брата пјевачице Верене Церовине.
Злочин се догодио 25. маја 2023. године у мјесту Доње Чичово - Петрово Поље код Требиња. Према незваничним информацијама у вријеме напада обојица су били под дејством алкохола. Након рањавања оптужени Никола је Стефана превезао у болницу.
Хроника
Verena Cerovina: Moj brat je u bolnici, izbo ga je drug iz djetinjstva
У оптужници се наводило да је Тодоровић ножем убо Церовину у витални дио тијела, односно десну страну грудног коша и тиме починио кривично дјело покушај убиства.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.
Сцена
Након хапшења огласила се атрактивна пјевачица
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