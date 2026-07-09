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Велика промјена у Бањалуци: Ево како ће се ријешити пјешачки саобраћај на новом кружном току

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 14:16

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Кружни ток код Ауди сервиса
Фото: АТВ

Идејно рјешење пасареле, на раскрсници Булевара војводе Петра Бојовића и Булевара војводе Живојина Мишића у Бањалуци је завршено, истакао је в.д. директора Путева Републике Српске Мирослав Јанковић.

"Чека се одобрење Владе Републике Српске о задужењу, које ћемо добити, и тиме ријешити пјешачки саобраћај", рекао је Јанковић за РТРС.

Како би се превазишао проблем пјешачког саобраћаја, који није у надлежности Путева Српске, Јанковић истиче да је договорено са Владом Српске да се и то ријеши.

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"Урадићемо пасарелу, гдје ће бити мало већа дужина кретања да се попну пјешаци и лица са инвалидитетом, али ће бити урађен лифт са обје стране. То није наша надлежност, али разумијемо проблеме грађана", рекао је Јанковић.

(РТРС)

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Тагови :

Кружни ток

Бањалука

саобраћај

Путеви Републике Српске

Мирослав Јанковић

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