Велика промјена у Бањалуци: Ево како ће се ријешити пјешачки саобраћај на новом кружном току

Аутор:АТВ редакција
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Идејно рјешење пасареле, на раскрсници Булевара војводе Петра Бојовића и Булевара војводе Живојина Мишића у Бањалуци је завршено, истакао је в.д. директора Путева Републике Српске Мирослав Јанковић.
"Чека се одобрење Владе Републике Српске о задужењу, које ћемо добити, и тиме ријешити пјешачки саобраћај", рекао је Јанковић за РТРС.
Како би се превазишао проблем пјешачког саобраћаја, који није у надлежности Путева Српске, Јанковић истиче да је договорено са Владом Српске да се и то ријеши.
Република Српска
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"Урадићемо пасарелу, гдје ће бити мало већа дужина кретања да се попну пјешаци и лица са инвалидитетом, али ће бити урађен лифт са обје стране. То није наша надлежност, али разумијемо проблеме грађана", рекао је Јанковић.
(РТРС)
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