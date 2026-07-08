Опет проблем: "Водовод" Бањалука упутио нови апел становништву

Аутор:АТВ редакција
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Градски штаб за ванредне ситуације апелује да становништво мјесних заједница Пискавица, Верићи, Поткозарје, Мишин Хан, Рамићи, Барловци, Драгочај и Пријаковци да рационално користи воду из јавног водоводног система.
Шеф Стручно-оперативног тима Градског штаба за ванредне ситуације Мирослав Шево рекао је послије данашњег састанка тима да је поново троструко већа потрошња у периоду од 18.00 до 20.00 часова.
- То нас наводи на закључак да се вода не користи према препорукама Градског штаба за ванредне ситуације. Овакво нагло и изражено повећање потрошње јасно указује на заливање башта, травњака и воћњака, пуњење базена и друге видове ненамјенског кориштења воде - изјавио је Шево.
Он је додао да су надлежни из Комуналне полиције били на терену и уочили неправилности при кориштењу воде, саопштено је из Градске управе.
Шево је нагласио да се таквим поступањем директно угрожава стабилност система, онемогућава пуњење резервоара и доводи у питање редовно водоснабдијевање домаћинстава, посебно у вишим зонама и на крајњим дијеловима водоводне мреже.
- Овим путем поново апелујемо на становништво да се вода користи у складу са препорукама. Позивамо све грађане у поткозарским селима на солидарност и одговорност, како бисмо пребродили ових преосталих мјесец и по дана до окончања радова на замјени доводног цјевовода до резервоара Туњице и како би цијелу сезону сви имали воду - рекао је Шево.
Он је указао да свако прекомјерно трошење воде значи да неко друго домаћинство може остати без воде за пиће, хигијену или напајање стоке.
Шево је позвао пољопривредне произвођаче да не стварају залихе користећи воду из водоводне мреже, већ уколико имају потребу за водом, да се обрате стручним сарадницима у мјесним заједницама у којима живе, те да ће им воду цистернама бесплатно доставити припадници градског Одсјека за послове цивилне заштите, преноси Срна.
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