Нинковић: "Водовод на кољенима"

Аутор:Марија Милановић
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Доласком топлијих дана, долазе и стари проблеми, са којима се Бањалучани како у граду, тако у великом дијелу приградских насеља муче – водоснабдијевање.
Температуре расту, водостај опада, славине суве, а мјештани у многобројним бањалучким мјесним заједницама огорчени што и ову годину љето проводе носећи воду у своје домове у кантама, флашама и цистернама.
Најтеже је онима, који имају стоку јер за њу је неопходно издвојити огромне количине воде, а коју немају. Такође, ту су старија, болесна лица као и мала дјеца те цјелокупна ситуација представља процес преживљавања грађанима Бањалуке.
„Овдје је неопходно разликовати људе, који се зарад политике свађају на друштвеним мрежама у односу на оне људе, који заиста немају воду, а ви то најбоље можете схватити када чујете позив оног човјека који вас зове из Доње Пискавице, Поткозарја, Драгочаја, Рамића, који заиста нема воду у односу на оног на друштвеним мрежама, који то покушава да политизује“, рекао је за АТВ Јутро, предсједник бањалучке Скупштине Љубо Нинковић.
Нинковић је нагласио да му је жао што људи пролазе овакве ствари када је у питању водоснабдијевање јер воде је било прије 10 година, а данас је она један од горућих проблема у највећем граду Српске. Како он наводи, ово нису његове ријечи, већ вапај људи са терена, а који су потврдили да доласком актуелне градске администрације, дошли су ови и други проблеми, који им отежавају свакодневницу.
„Причамо о периоду откако је дошла вода, градска вода, откако је ту градска вода, не причамо о сеоским бунарима. Сами становници кажу да нису имали ових проблема, деси се један, два или три дана, али овакве ствари да вам неко заврне воду и да је немате 10-15 дана је неприхватљиво. Откако сам ја предсједник Скупштине Града, 2023. године, није било изборна година, није било проблема. 2024. година, изборна година, имамо огромне проблеме са водом. Прошла година, 2025. није било проблема са водом и ево видите сада у овој години имамо проблеме са водом“, рекао је Нинковић.
Нинковић је подсјетио на објаве градоначелника Драшка Станивуковића на друштвеним мрежама за прошлу годину, у којима каже да је прошао најтоплији јун, откако се мјери вријеме у нашим крајевима и у том тренутку није било проблема са водоснабдијевањем.
„Јасно вам је да је ту само по среди покушај политичке промоције. Могли сте видјети онда да градоначелник узме онај канистер и са својим сарадницима обиће град на мјестима гдје нема воде и каже како је спреман да урадим нешто што нико други неће. Видим да је то сваки пут исти крај, жао ми је што су то увијек исти људи. Ја сам 2024. године, по први пут суочавајући се са том врстом проблема, на позив грађана отишао, ако се сјећате, главни вод према Поткозарју и Пискавици пукао зато што су људи, који су косили успут пробили тај вентил и то је био гејзир неколико метара“, подсјећа Нинковић.
Он је питао како је могуће да на мјесту од неколико стотина метара људи немају воду, а та количина воде им пролази путем. Нинковић је нагласио да ова ситуација свједочи о томе да је неко намјерно заврнуо вентил.
„Видим ових дана да људи који прате Станивуковића, његови одборници и они које плаћа да мора да излази за њим да као папагаји понављају да су они затекли проблеме. Замислите, сви проблеми, који су њима дати, они су их покушали ријешити. Па ево Бањица, па ево рјешавамо и овај проблем итд. Ја се бојим да ће проблем настати и у другим дијеловима града не јер ја то желим, већ су огромни кварови у граду и зато што много воде отиче из самих цјевовода“, рекао је Нинковић.
Он је нагласио да у овом тренутку у Бањалуци засигурно има до 500 кварова на водоводној мрежи.
„Ова прича да ћемо ријешити Туњице 1 и 2, ја бих заиста био пресрећан, и не бих да будем она, што кажу птица злослутница, али ви ако немате довољне количине воде да прогурате без обзира који профил цијеви био у питању, ви немате па немате. Може вити и два метра пресјек цијеви, али бојим е да то неће ријешити проблем. Чујем да људи на Мањачи, засеок Гајићи, који су на Бањици, 10 дана нису имали воду и да онда опет настају проблеми“, рекао је Нинковић.
Предсједник бањалучког парламента је подсјетио да ће одборници на надолазећој сједници имати на дневном реду и причу о рефундирању ПДВ-а, односно Водовод тражи помоћ из буџета Града, односно новац који су добили од грађана приликом плаћања ПДВ-а, а нису га утрошили за ПДВ, Скупштина је у том случају у обавези да им обезбиједи средства, како би то могли рефундирати према УИО-у.
„Водовод је на кољенима, сигурно већ неколико година. Када покушавате да једну рупу закрпите тако што на једном мјесту одвадите, ту ћете створити нову рупу итд. Ми смо данас у једном зачараном кругу, који се нажалост зове Водовод за који ево задњих неколико година нисам видио интервенцију ни Водовода ни Града ни градоначелника да тражи одговорност тих људи, који воде Водовод јер то заиста постаје ненормално. Заиста упозоравам да ћемо из године у годину имати све веће проблеме, а одговорност нико више неће да сноси, тако да ту има и политичког маркетинга, неодговорности менаџмента, жеље да само направите причу да то нешто функционише, а све је пред колапсом“, рекао је Нинковић.
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