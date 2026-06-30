Невријеме све ближе, муње обасјавају небо изнад Бањалуке

Аутор:Стеван Лулић
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У вечерњим сатима у највећем граду Републике Српске Бањалуци почео је да дува јачи вјетар, а муње обасјавале небо. Чини се да је невријеме све ближе.
Раније данас снажно невријеме захватило је поједине дијелове Републике Српске, међу којима су Зборник и Братунац.
У Братунцу је падао крупан лед, док је у Зворнику вјетар оштетио трафо станицу због чега је око 6.000 корисника остало без струје.
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Метеоролози су претходних дана упозоравали на нестабилно вријеме широм земље, уз могућност локалних пљускова, грмљавине и појаве града, посебно након дугог периода високих температура.
Метеоролози су упозорили да ће бити услова и за локално невријеме праћено градом, јаким вјетром те већом количином кише у кратком временском периоду.
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Нестабилности ће, како се наводи, бити израженије у сриједу, када се очекују пљускови и грмљавина широм земље, док ће понегдје доћи и до јачих временских непогода, а право освјежење стиже у ноћи са сриједе на четвртак, када се очекује продор хладнијег зрака са сјевера.
Тај продор доноси осјетан пад температура, које би могле бити ниже и за 10 до 15 степени у односу на претходне дане.
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