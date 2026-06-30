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Невријеме све ближе, муње обасјавају небо изнад Бањалуке

Аутор:

Стеван Лулић
30.06.2026 22:50

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Муње обасјавају небо изнад Бањалуке
Фото: АТВ

У вечерњим сатима у највећем граду Републике Српске Бањалуци почео је да дува јачи вјетар, а муње обасјавале небо. Чини се да је невријеме све ближе.

Раније данас снажно невријеме захватило је поједине дијелове Републике Српске, међу којима су Зборник и Братунац.

У Братунцу је падао крупан лед, док је у Зворнику вјетар оштетио трафо станицу због чега је око 6.000 корисника остало без струје.

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Метеоролози су претходних дана упозоравали на нестабилно вријеме широм земље, уз могућност локалних пљускова, грмљавине и појаве града, посебно након дугог периода високих температура.

Метеоролози су упозорили да ће бити услова и за локално невријеме праћено градом, јаким вјетром те већом количином кише у кратком временском периоду.

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Нестабилности ће, како се наводи, бити израженије у сриједу, када се очекују пљускови и грмљавина широм земље, док ће понегдје доћи и до јачих временских непогода, а право освјежење стиже у ноћи са сриједе на четвртак, када се очекује продор хладнијег зрака са сјевера.

Тај продор доноси осјетан пад температура, које би могле бити ниже и за 10 до 15 степени у односу на претходне дане.

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Тагови :

невријеме

Бањалука

Муње

вјетар

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