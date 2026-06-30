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Врућине напуниле бањалучке апотеке: Јављају се и стари и млади

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 19:10

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Врућине напуниле бањалучке апотеке: Јављају се и стари и млади
Фото: Tanjug / AP / Mauro Ujetto

Високе температуре посљедњих дана натјерале су многе грађане да чешће контролишу крвни притисак, а у бањалучким апотекама потврђују да је број оних који долазе на мјерење знатно повећан.

Из једне бањалучке апотеке за "БЛ портал" кажу да врућине утичу на велики број људи, без обзира на године.

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“Доста је повећан број грађана који долазе да провјере крвни притисак. Код неких је повишен, код других снижен, а ове врућине погодиле су све групе становништва, није важно да ли су млађи или старији”, наводе из апотеке.

Додају да, иако се све више људи одлучује да провјери крвни притисак, није забиљежена већа продаја апарата за кућно мјерење.

“Врућине нису убрзале продају апарата за мјерење крвног притиска. Грађани који већ имају проблема са притиском углавном посједују апарат и знају како да прате своје стање”, истичу они.

Љекари упозоравају да екстремно високе температуре могу довести и до повећања и до снижења крвног притиска, због чега су чести симптоми попут вртоглавице, главобоље, малаксалости, умора или осјећаја несвјестице.

Хидратација није довољна

Иако се често савјетује повећан унос течности током врелих дана, из апотеке напомињу да сама хидратација није довољна када је ријеч о особама које имају повишен крвни притисак.

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“Хидратација сама по себи неће ријешити проблем високог крвног притиска. Најважније је да се редовно узима прописана терапија и да се поштују препоруке љекара”, поручују фармацеути.

Стручњаци савјетују да се током топлотног таласа избјегава боравак на отвореном у најтоплијем дијелу дана, да се организам редовно расхлађује, прати здравствено стање и, уколико се јаве изражени симптоми или веће осцилације крвног притиска, потражи љекарска помоћ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

врућина

апотека

Бањалука

топлотни талас

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