Авион морао принудно да слети због орла

Аутор:АТВ редакција
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Одмах након полијетања, авион који је требао да лети из Приштине за Берлин, морао је да слети раније. Принудно слијетање обавељно је због сумње да је орао ударио у један од мотора одмах након полијетања.
Према ријечима једног путника у авиону, инцидент се догодио убрзо након полијетања, када је птица ударила у мотор, оштетивши му турбину. Авион је остао у ваздуху око 20 минута прије него што је безбједно слетио у Приштини.
Након слијетања, лет за Берлин је отказан.
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Путник је нагласио да је ситуација све вријеме била под контролом захваљујући професионализму пилота, који је успио да безбједно врати авион на аеродром.
У вези са случајем, још увијек нема званичног саопштења авио-компаније.
(Телеграф.рс)
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