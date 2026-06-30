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Авион морао принудно да слети због орла

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 18:50

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Авион
Фото: pexels/Miguel Armas

Одмах након полијетања, авион који је требао да лети из Приштине за Берлин, морао је да слети раније. Принудно слијетање обавељно је због сумње да је орао ударио у један од мотора одмах након полијетања.

Према ријечима једног путника у авиону, инцидент се догодио убрзо након полијетања, када је птица ударила у мотор, оштетивши му турбину. Авион је остао у ваздуху око 20 минута прије него што је безбједно слетио у Приштини.

Након слијетања, лет за Берлин је отказан.

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Путник је нагласио да је ситуација све вријеме била под контролом захваљујући професионализму пилота, који је успио да безбједно врати авион на аеродром.

У вези са случајем, још увијек нема званичног саопштења авио-компаније.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

авион

Приштина

принудно слијетање

орао

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