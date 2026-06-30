Хитно упозорење за Београд: Склањајте се са улице, у наредна два сата хаос

Аутор:АТВ редакција
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Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) упозорио је да се у наредних сат до два очекује невријеме на ширем подручју Београда.
У банатском и сремском дијелу се очекују пљускови са грмљавином, јак вјетар и локално могућ и краткотрајан град.
До краја дана у Србији се очекује веома топло и мало до умерено облачно са локалним пљусковима са грмљавином, понегде интензивнијим и чешћим у централним пределима, преноси Телеграф.
Друштво
У Српску стижу пљускови и грмљавина, ево и када
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