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Хитно упозорење за Београд: Склањајте се са улице, у наредна два сата хаос

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 16:30

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Хитно упозорење за Београд: Склањајте се са улице, у наредна два сата хаос
Фото: Танјуг / АП

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) упозорио је да се у наредних сат до два очекује невријеме на ширем подручју Београда.

У банатском и сремском дијелу се очекују пљускови са грмљавином, јак вјетар и локално могућ и краткотрајан град.

До краја дана у Србији се очекује веома топло и мало до умерено облачно са локалним пљусковима са грмљавином, понегде интензивнијим и чешћим у централним пределима, преноси Телеграф.

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Друштво

У Српску стижу пљускови и грмљавина, ево и када

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Тагови :

невријеме

Београд

Пљускови

Грмљавина

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