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Прелазио мост, па пао са висине од 8 метара: Мушкарац задобио тешке повреде

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 20:04

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Бизнаран енсрећа догодила се данас у Београду када је тешке повреде задобио мушкарац стар око 35 година.

Како се сазнаје, он је као пјешак прелазио мост на Канаревом брду, када се саплео и пао са висине око 8 метара.

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Човјек је задобио тешке повреде главе и ребара и превезен је у Ургентни центар, гдје му се љекари боре за живот.

(Курир)

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Београд

повријеђен мушкарац

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