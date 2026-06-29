Прелазио мост, па пао са висине од 8 метара: Мушкарац задобио тешке повреде

Аутор:АТВ редакција
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Бизнаран енсрећа догодила се данас у Београду када је тешке повреде задобио мушкарац стар око 35 година.
Како се сазнаје, он је као пјешак прелазио мост на Канаревом брду, када се саплео и пао са висине око 8 метара.
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Човјек је задобио тешке повреде главе и ребара и превезен је у Ургентни центар, гдје му се љекари боре за живот.
(Курир)
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