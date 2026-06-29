Јако невријеме и пљускови: Лед забијелио Босански Петровац

Аутор:АТВ редакција
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У Босански Петрова је данас стигло јако невријеме праћено јаким пљусковима и ледом.
"Босански Петровац захватило јако невријеме са ледом. Упоредо врхунац топлотног таласа данас доноси и рекордне врућине за јун мјесец у појединим градовима", написали су данас, 29. јуна, на Фесјбук страници БХ Метео.
Уз овај статус објављена је и фотографија Елвиса Дунића која приказује како је све "забијелило" у Босанском Петровцу.
Како је БХ Метео јуче прогнозирао, данас, у дијеловима западне, сјеверозападне Босне те на сјеверу и истоку Херцеговине развојем облачности могући су локално пљускови и грмљавином.
Усљед високих температура могуће и локално невријеме уз лед.
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