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Јако невријеме и пљускови: Лед забијелио Босански Петровац

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 21:13

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Јако невријеме праћено ледом погодило Босански Петровац, 2.06.2026.
Фото: Screenshot / Facebook

У Босански Петрова је данас стигло јако невријеме праћено јаким пљусковима и ледом.

"Босански Петровац захватило јако невријеме са ледом. Упоредо врхунац топлотног таласа данас доноси и рекордне врућине за јун мјесец у појединим градовима", написали су данас, 29. јуна, на Фесјбук страници БХ Метео.

Уз овај статус објављена је и фотографија Елвиса Дунића која приказује како је све "забијелило" у Босанском Петровцу.

Како је БХ Метео јуче прогнозирао, данас, у дијеловима западне, сјеверозападне Босне те на сјеверу и истоку Херцеговине развојем облачности могући су локално пљускови и грмљавином.

Усљед високих температура могуће и локално невријеме уз лед.

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Тагови :

невријеме

Босански Петровац

Пљускови

лед и град

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