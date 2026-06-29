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Дадо Полумента има велики разлог за славље

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 21:58

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Дадо Полумента, пјевач
Фото: Instagram / Printscreen / DADOPOLUMENTAOFFICIAL

Пјевач Дадо Полумента има велики разлог за славље – постао је отац по трећи пут. Његова супруга Ивона на свијет је донијела сина, а радосну вијест одмах су подијелили са својим пратиоцима на друштвеним мрежама.

Поносни родитељи објавили су прву фотографију из породилишта на којој позирају са тек рођеним насљедником, док су уз њих и њихове двије кћеркице.

Осмијехе нису скидали са лица, а дирљив призор разњежио је бројне пратиоце који су им у коментарима упутили честитке и најљепше жеље.

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"Исак Полумента, 28.06.2026. у 23.40. Хвала ти, Боже!", поручили су поносни родитељи.

Иначе, Исак је једно од најстаријих имена старохебрејског поријекла и има моћно значење.

Преводи се као "Бог се насмијао", што се везује за библијску причу у којој су се родитељи Аврам и Сара смијали од радости када им се у позним годинама родио син.

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Тагови :

Дадо Полумента

Пјевач

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