Logo

У ријеци Сави пронађено тијело и трећег страног држављанина

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 12:51

Коментари:

0
Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.
Фото: Pexels/Senanur Ceylan

У ријеци Сави у Хрватској пронађено је тијело и трећег страног држављанина.

Два тијела пронађена су раније данас.

Ротација полиција

Свијет

Мушкарац силовао дијете (6): Хорор у Румунији

Проналаском и трећег тијела завршена је потрага за тројицом страних држављана који су у недјељу, 19. јула, ушли у ријеку на подручју Окуншћака у општини Ругвица код од Загреба, преносе хрватски медији.

Према незваничним информацијама ХРТ-а, у ријеци Сави нестало је троје страних држављана из Египта.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ријека Сава

Хрватска

пронађено тијело

Коментари (0)

Прочитајте више

Мушкарац се расхлађује испод фонтане са воденом измаглицом током врелог љетњег дана у Бечу, у Аустрији, у суботу, 27. јуна 2026. године.

Свијет

Паклене температуре у Грчкој: На крововима измјерено 75 степени

3 ч

0
Дјеца стоје у возу поред прозора.

Друштво

Планирате путовање у ЕУ с дјецом? Погледајте која нова правила и трошкови вас очекују

3 ч

0
Priština Kosovo

Србија

На обали језера Газиводе почело рушење викендица у власништву Срба

3 ч

0
Мотоциклиста тешко повријеђен у судару код Брода

Хроника

Мотоциклиста тешко повријеђен у судару код Брода

4 ч

0

Више из рубрике

Ријека Сава

Регион

У ријеци Сави пронађена тијела два страна држављана

4 ч

0
Град који се топи на зеленој трави, обасјан сунчевом свјетлошћу.

Регион

У Ровињу падао град величине ораха: Ријетко виђен призор на овом подручју

5 ч

0
Након свађе око паркинга, покушао да убије човјека: Ужас у Хрватској

Регион

Након свађе око паркинга, покушао да убије човјека: Ужас у Хрватској

5 ч

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Регион

Влада кориговала акцизе: Колико је поскупио дизел у Црној Гори?

6 ч

0

  • Најновије

15

37

Снимак од кога се диже коса на глави: Претицао преко пуне линије на мосту!

15

36

Снажно невријеме из Хрватске стиже у БиХ, издата су упозорења

15

31

Вртоглаве цифре: Ево колико је Станија зарадила од ријалитија

15

30

Револуција на точковима: Прве гуме без ваздуха већ возе улицама Јапана

15

22

Вјеровали или не: Мачак преносио дрогу у затвор

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима