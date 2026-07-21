У ријеци Сави пронађено тијело и трећег страног држављанина

Аутор:АТВ редакција
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У ријеци Сави у Хрватској пронађено је тијело и трећег страног држављанина.
Два тијела пронађена су раније данас.
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Проналаском и трећег тијела завршена је потрага за тројицом страних држављана који су у недјељу, 19. јула, ушли у ријеку на подручју Окуншћака у општини Ругвица код од Загреба, преносе хрватски медији.
Према незваничним информацијама ХРТ-а, у ријеци Сави нестало је троје страних држављана из Египта.
(Срна)
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