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Влада кориговала акцизе: Колико је поскупио дизел у Црној Гори?

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 09:42

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Како би ублажила очекивани раст цијена горива, црногорска Влада је кориговала акцизе на нафтне деривате.

Тако је умјесто најављеног поскупљења за 14 центи, дизел од поноћи скупљи за два цента.

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Дизел ће се сада продавати за 1,65 евра за литар, умјесто најављених 1,81 евро за литар, док ће цијене бензина остати на садашњем нивоу, саопштено је из Министарства енергетике и рударстава.

Влада је, наводи се, донијела одлуку да кроз корекцију акциза, привремено амортизује очекивани раст малопродајних цијена горива.

- Кроз одлучну интервенцију, Влада ће омогућити да малопродајна цијена горива буде нижа од актуелне, па ће грађани до наредног обрачуна дизел плаћати 1 евро и 65 центи, умјесто очекиваних 1 евро и 81 цент, док ће цијена бензина остати непромијењена, умјесто очекиваног скока од 7 односно 8 центи по литру" - казали су из Владе.

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Ова мјера је, саопштено је из Владе, дио одговорне фискалне политике усмјерене на очување куповне моћи грађана, контролу инфлаторних притисака и подршку привреди.

(Танјуг)

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Црна Гора

Дизел цијена

цијена дизела

гориво

Нафта

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