Влада кориговала акцизе: Колико је поскупио дизел у Црној Гори?

Аутор:АТВ редакција
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Како би ублажила очекивани раст цијена горива, црногорска Влада је кориговала акцизе на нафтне деривате.
Тако је умјесто најављеног поскупљења за 14 центи, дизел од поноћи скупљи за два цента.
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Дизел ће се сада продавати за 1,65 евра за литар, умјесто најављених 1,81 евро за литар, док ће цијене бензина остати на садашњем нивоу, саопштено је из Министарства енергетике и рударстава.
Влада је, наводи се, донијела одлуку да кроз корекцију акциза, привремено амортизује очекивани раст малопродајних цијена горива.
- Кроз одлучну интервенцију, Влада ће омогућити да малопродајна цијена горива буде нижа од актуелне, па ће грађани до наредног обрачуна дизел плаћати 1 евро и 65 центи, умјесто очекиваних 1 евро и 81 цент, док ће цијена бензина остати непромијењена, умјесто очекиваног скока од 7 односно 8 центи по литру" - казали су из Владе.
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Ова мјера је, саопштено је из Владе, дио одговорне фискалне политике усмјерене на очување куповне моћи грађана, контролу инфлаторних притисака и подршку привреди.
(Танјуг)
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