Након свађе са полицајцем у Требињу, почео да пријети ножем

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Требињу ухапсила је особу иницијала Н. П. због сумње на кривично дјело ''Напад на службено лице''.
Наиме, особа је синоћ непозвана ушла у просторије ПС Требиње и након краћег разговора са полицајцем, почела да пријети ножем.
Брзом реакцијом полицијског служебеника нападач је одмах стављен под контролу и ухапшен.
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"О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је полицијским службеницима наложило да предузму све мјере и радње с циљем документовања кривичног дјела „Напад на службено лице у вршењу службене радње“ - наводи се у саопштењу ПУ Требиње.
Казна за поменуто кривично дјело извршено на овакав начин је казна затвора од шест мјесеци до пет година.
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