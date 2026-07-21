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Након свађе са полицајцем у Требињу, почео да пријети ножем

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 09:36

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Полиција у Требињу ухапсила је особу иницијала Н. П. због сумње на кривично дјело ''Напад на службено лице''.

Наиме, особа је синоћ непозвана ушла у просторије ПС Требиње и након краћег разговора са полицајцем, почела да пријети ножем.

Брзом реакцијом полицијског служебеника нападач је одмах стављен под контролу и ухапшен.

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"О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је полицијским службеницима наложило да предузму све мјере и радње с циљем документовања кривичног дјела „Напад на службено лице у вршењу службене радње“ - наводи се у саопштењу ПУ Требиње.

Казна за поменуто кривично дјело извршено на овакав начин је казна затвора од шест мјесеци до пет година.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Требиње

Полиција

напад на полицију

хапшење

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