Напади код Санског Моста показују шта би било са Србима да немамо Републику Српску

Аутор:Марко Гаврић
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Мика Давидовић и њен супруг Жељко Матић, српски повратници у Лушци Паланку код Санског Моста физички су нападнути и брутално вријеђани од стране Бошњака Сувада Башића, Хасана Рекића и Мухарема Башића из Фајтоваца код Санског Моста.
Мика Давидовић каже да је до напада дошло у кафани чији је власник, те да су тројица нападача дошла у припитом стању. Напали су је, уз салву увреда на националној основи, јер је стала у заштиту дјевојке за којом је у тоалет кренуо један од нападача. Истакла је да су нападачи и даље на слободи.
"Смотао ми обје руке, ударио ме ногом, скршио ме тамо на гајбе и каже треба те убити ко Славишу Крунића да четници ту не долазе. На овај начин овако да ме вријеђају, да ме псују, сви муслимани, нема шта ми нису изговорили", свједочи Драгана Мика Давидовић.
"Ушао сам, представио сам се том нападачу, да сам ја власник куће, каже па баш ми ти требаш, и скочио на мене борилачким захватима", свједочи Жељко Матић.
Из полицијске станице Сански Мост кажу да су позвали оштећене свједоке. Узели су писмене изјаве и обратили се Тужилаштву са тим доказима.
"Ја овог момента апелујем на све грађане да је ово издвојен инцидент који има елементе нарушавања јавног реда и мира, наравно ако тужиоц одлучи да се проведе кривична истрага ми ћемо упутити све своје ресурсе и доказе да се ово изведе на чистац", каже командир полицијске станице Сански Мост, Махмут Алагић.
Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона je тек данас реаговало и наредило истрагу напада на српске повратнике. Раније су тај случај окарактерисали као кршење јавног реда и мира. Начелник Санског Моста каже да није поносан на дешавања у Лушци Паланци. Очекује да полиција и тужилаштво испитају све околности.
"Циљ је јасан, а то је што прије да се тензије спусте, да вратимо мир и у ту мјесну заједницу, и генерално у јавност", каже Менсур Сеферовић, начелник општине Сански Мост.
Поразно је да 30 година након ратних дешавања српски народ није добродошао у ФБиХ, поручио је министар правде Српске.
"Ми из Републике Српсе смо дигли глас и позвали све надлежне институције и начелника Санског Моста и директора и министра полиције Унско-Санског кантона, али и надлежно тужилаштво да реагују и да се такве ствари никада не дешавају", каже министар правде Републике Српске Горан Селак.
Из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ наводе да снимак, на којем лица бошњачке националности нападају Србе у Лушци Паланци, на најбољи начин показује шта би било са Србима да немамо Републику Српску.
"Кључно је да се шаље порука свим Србима у том крају нисте добродошли, ово је наше, ви не треба да будете овдје, можемо вас напасти, можемо вас истући, можемо вас истјерати из ваших кућа", каже Ђорђе Радановић, одбор за заштиту права Срба у ФБиХ.
Радановић каже да у том мјесту, ни по попису из 1991. ни из 2013. године, није био ниједан муслиман.
Умјесто приче о повратку и суживоту, у овом мјесту се данас говори о страху и насиљу. Лушци Паланка је некад била срез, потом општина, данас несигурно уточиште за стотињак Срба којим се не допушта да мирно раде и живе.
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